Užsienis > Europa

Varšuvoje viešbutyje nužudyta moteris: pareigūnai paskelbė įtariamojo nuotrauką

2025-10-24 20:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Varšuvoje viešbutyje buvo nužudyta moteris, prokurorai po kelis mėnesius trukusio tyrimo pagaliau nustatė įtariamojo tapatybę, skelbia „Onet“.

Lenkijos greitoji (nuotr. SCANPIX)

1

Įtariamojo vardas ir pavardė – Eryk Piatrou. Jis yra Baltarusijos pilietis.

Lenkijoje viešbutyje nužudyta moteris

Jauna buhalterė Izabela Varšuvoje nužudyta 2023 m. spalio 16 d.

Jos kūnas buvo rastas po dviejų dienų, jį rado viešbučio darbuotojai. Jos pasigesta spalio 13 d., ji buvo paskelbta dingusia be žinios.

Ekspertai padarė išvadą, kad moteris buvo pasmaugta.

„Tyrimas parodė, kad moteris viešbutyje buvo apsistojusi verslo susitikimo tikslais ir kad nužudymas galėjo būti seksualinio pobūdžio“, – sako prokurorai.

Buvo nustatyta, kad nusikaltėlis iš Lenkijos išvyko iškart po nužudymo ir šiuo metu gali būti Baltarusijoje.

Išduotas nusikaltėlio arešto orderis.

TOLIAU SKAITYKITE
