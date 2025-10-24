Varšuvoje viešbutyje nužudyta moteris: pareigūnai paskelbė įtariamojo nuotrauką

Įtariamojo vardas ir pavardė – Eryk Piatrou. Jis yra Baltarusijos pilietis.
Lenkijoje viešbutyje nužudyta moteris
Jauna buhalterė Izabela Varšuvoje nužudyta 2023 m. spalio 16 d.
Jos kūnas buvo rastas po dviejų dienų, jį rado viešbučio darbuotojai. Jos pasigesta spalio 13 d., ji buvo paskelbta dingusia be žinios.
Ekspertai padarė išvadą, kad moteris buvo pasmaugta.
„Tyrimas parodė, kad moteris viešbutyje buvo apsistojusi verslo susitikimo tikslais ir kad nužudymas galėjo būti seksualinio pobūdžio“, – sako prokurorai.
Białorusin Eryk Piatrou ścigany listem gończym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Zarzuca mu się zabójstwo młodej księgowej w październiku 2023 r w warszawskim hotelu. https://t.co/i7uE9Bnqkv— Prokuratura Okręgowa w Warszawie (@Prok_Okreg_Wawa) October 24, 2025
Buvo nustatyta, kad nusikaltėlis iš Lenkijos išvyko iškart po nužudymo ir šiuo metu gali būti Baltarusijoje.
Išduotas nusikaltėlio arešto orderis.
