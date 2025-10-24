Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Kaune ištraukti 2026-ųjų UEFA Europos futsal čempionato burtai

2025-10-24 19:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 19:44

Kaune penktadienio popietę buvo ištraukti 2026-ųjų UEFA Europos futsal čempionato finalinio etapo burtai, kuriuose savo varžovus sužinojo ir Lietuvos rinktinė.

Burtų traukimo ceremonija | Elvio Žaldario nuotr.

Kaune penktadienio popietę buvo ištraukti 2026-ųjų UEFA Europos futsal čempionato finalinio etapo burtai, kuriuose savo varžovus sužinojo ir Lietuvos rinktinė.

REKLAMA
0

Lietuviams burtai nulėmė patekimą į B grupę, kur jų varžovais bus Ukrainos, Čekijos ir Armėnijos rinktinės.

Primename, kad turnyras kitų metų sausio-vasario mėnesiais vyks Lietuvoje, Latvijoje ir Slovėnijoje, jame dėl titulo rungsis šešiolika rinktinių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Burtus Kaune traukė Portugalijos ir Europos futsal legenda Ricardinho bei naujasis čempionato ambasadorius, žymus Lietuvos boksininkas Eimantas Stanionis.

REKLAMA
REKLAMA

Burtų traukimo ceremonijos metu taip pat buvo pristatytas ir naujasis Europos čempionato trofėjus, kurį viena iš komandų vasarį iškels pirmą kartą.

REKLAMA

Visos Europos čempionato grupės atrodo taip:

A grupė: Latvija, Kroatija, Sakartvelas, Prancūzija.

B grupė: Lietuva, Armėnija, Čekija, Ukraina.

C grupė: Slovėnija, Baltarusija, Ispanija, Belgija.

D grupė: Italija, Vengrija, Portugalija, Lenkija.

Bilietų prekyba į čempionato rungtynes prasidės jau ateinantį pirmadienį, spalio 27 dieną.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dentinho | Elvio Žaldario nuotr.
Dentinho įvertino Europos čempionato burtus: „Svajojame iš grupės žengti tolyn“
Dentinho | lff.lt nuotr.
Dentinho: „Žaisdami susikoncentravę, galime konkuruoti su stipriausiomis komandomis“ (1)
Lietuvos futsal rinktinė | lff.lt nuotr.
Paaiškėjo visos komandos, žaisiančios kitų metų UEFA Europos futsal čempionate (3)
Lietuvos futsal rinktinė | lff.lt nuotr.
Antrame futsal rinktinės išbandyme – trys pelnyti įvarčiai ir atkakli kova su ukrainiečiais (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų