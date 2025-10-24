Janavičius pažymėjo Tubelio svarbą rungtynėse Barselonoje

Pokalbio pradžioje Ž.Janavičius pakomentavo fiziškumo reikšmę krepšinyje ir ką treneriai perteikė komandai po dviejų pralaimėjimų Eurolygoje.
„Fiziškumas nėra tai, kas kiek išstumia svorio ar padaro pritūpimų treniruoklių salėje. Tai yra emocinė, psichologinė būsena. Užsikūrusi komanda tau duoda daugiau kontakto, tu tuomet žengi žingsnelį atgal, todėl mes treniruotėse tikrai akcentavome tai, kad pasibandytas situacijas žaidėjai nusineštų ir į rungtynes su lygiai tokiu pačiu fiziškumo lygiu“, – kalbėjo treneris.
Grįžtant į ketvirtadienio rungtynes, „Barcelona“ ekipa iki jų buvo antra rezultatyviausia Eurolygos komanda, tačiau žalgiriečiai sustabdė galingą katalonų puolimą, o savo ruožtu Ąžuolas Tubelis sužaidė pirmąsias Eurolygos rungtynes starto penkete.
„Buvo daug diskusijų tarp trenerių, kaip gintis prieš Tornike Shengelia. Galiausiai, buvo prieita prie išvados, kad Tubelis yra tinkamas šiai užduočiai. Šiam planui įgyvendinti reikėjo įdėti labai daug darbo – kalbėti su Ąžuolu, rodyti video, ruošti jį. Matėme, kokį kūną turi Shengelia, todėl visko tikrai neuždengsi, bet Tubelis puikiai susitvarkė su savo užduotimi, jam buvo rodoma daug video ir jis atlaikė tą kontakto lygį. Tubelis, kaip tikras lietuviškas ąžuolas, atstovėjo tvirtai, padarė dvi puikias pražangas ir planas pasiteisino“, – jaunąjį aukštaūgį gyrė Ž.Janavičius.
Buvęs krepšininkas pakomentavo ir kaip atrodė komandos mikroklimatas po patirtų trijų pralaimėjimų praėjusią savaitę.
„Žinoma, jausmas nekoks. Pralaimėjęs, ilgai žiūri video, tau su pirštu rodo tavo klaidas, kai ir taip žinai, kad nežaidei gerai. Natūralu, kad būna ir ta žmogiška atmetimo reakcija, todėl tas išgyvenimas yra skaudus, bet tą kentėjimą reikia praeiti, o iš to nenoro visą tai patirti randi jėgų dar labiau stengtis dėl pergalių“, – atkleidė treneris.
Ž.Janavičius taip pat nusakė ir Dovydo Giedraičio dabartinę savijautą, o E.Kirvelaitis papasakojo apie savo darbinę kasdienybę.
„Dažniausiai, kalbant apie mažiau žinomus žaidėjus, stebiu įvairių lygų rungtynes viso sezono metu ir pasižymiu krepšininkus, kurie man užkliūna. Tuomet sezono metu bendrauji su žmonėmis, pamini pavardes ir gauni informacijos apie vieną ar kitą žaidėją bei pradedi kaupti duomenų bazę. Dažniausiai tie krepšininkai būna pirmą kartą rungtyniaujantys Europoje, tai po truputį rašaisi, seki jų karjerą po debiutinio sezono, bendrauji su klubų atstovais ir pildai savo bazę. Taip pat labai svarbus ir kontekstas – žaidėjas gali būti labai geras aikštelėje, bet tada sužinai iš trenerių, kad jo prasta darbo etika arba, kad jis yra neprofesionalus ir tada supranti, jog toks žaidėjas iki Eurolygos jau nepakils. Daug šaltinių yra, bet svarbiausia tikriausiai pažįstamų žmonių ratas, kurių informacija gali pasitikėti“, – atsakė „Žalgirio“ skautas.
E.Kirvelaitis ir Ž.Janavičius tinklalaidės metu taip pat aptarė ir kitų Eurolygos komandų aktualijas, iš NBA atvykstančius naujokus, ką rungtynių metu į savo sąsiuvinį žymisi Ž.Janavičius bei atsakė į daugybę Insiderių klausimų. Visą pokalbį galima pamatyti „Žalgiris Insider“ platformoje.
