Prancūzai atrankos „langui“ kviečia du Eurolygos žaidėjus

Tarp kviečiamų žaidėjų atsidūrė du Eurolygos klubų atstovai – Monako „AS Monaco“ gynėjas Matthew Strazelis ir Vilerbano ASVEL aukštaūgis Bodianas Massa.
Visi prancūzų kandidatai: Killianas Tillie, Matthew Strazelis, Benjaminas Sene, Yvesas Ponsas, Adamas Mokoka, Bodianas Massa, Nicolasas Langas, Lionelis Gaudoux, Louisas Labeyrie, Mathiasas Dossou-Yovo, Axelis Bouteille, Hugo Benitezas, Geraldas Ayayi, Andrew Albicy.
Pirmajame „lange“ lapkričio 28 dieną prancūzai susitiks su belgais, o gruodžio 1-ąją priims Suomiją.
Eurolygoje 14-tasis turas bus žaidžiamas lapkričio 25–26 dienomis (antradienį trečiadienį), o 15-tasis prasidės gruodžio 4-ąją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!