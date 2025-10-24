Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Prancūzai atrankos „langui“ kviečia du Eurolygos žaidėjus

2025-10-24 15:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-24 15:36

Prancūzijos rinktinės vyriausiasis treneris Frederics Fauthoux paskelbė 14 žaidėjų sąrašą, kurie pretenduoja žaisti Pasaulio taurės atrankos „lange“.

M.Strazelis kviečiamas į rinktinę atrankai

Tarp kviečiamų žaidėjų atsidūrė du Eurolygos klubų atstovai – Monako „AS Monaco" gynėjas Matthew Strazelis ir Vilerbano ASVEL aukštaūgis Bodianas Massa.

0

Tarp kviečiamų žaidėjų atsidūrė du Eurolygos klubų atstovai – Monako „AS Monaco“ gynėjas Matthew Strazelis ir Vilerbano ASVEL aukštaūgis Bodianas Massa.

Visi prancūzų kandidatai: Killianas Tillie, Matthew Strazelis, Benjaminas Sene, Yvesas Ponsas, Adamas Mokoka, Bodianas Massa, Nicolasas Langas, Lionelis Gaudoux, Louisas Labeyrie, Mathiasas Dossou-Yovo, Axelis Bouteille, Hugo Benitezas, Geraldas Ayayi, Andrew Albicy.

Pirmajame „lange“ lapkričio 28 dieną prancūzai susitiks su belgais, o gruodžio 1-ąją priims Suomiją.

Eurolygoje 14-tasis turas bus žaidžiamas lapkričio 25–26 dienomis (antradienį trečiadienį), o 15-tasis prasidės gruodžio 4-ąją.

