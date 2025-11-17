 
Lapkričio 17 d., pirmadienis
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Šeimos atostogos Turkijoje virto tragedija: mirė 2 vaikai ir mama

2025-11-17 12:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 12:50

Šeimos atostogos Stambule, Turkijoje, baigėsi neįsivaizduojama tragedija. Turistai iš Vokietijos buvo paguldyti į ligoninę dėl galimo apsinuodijimo gatvės maistu.

Šeimai atostogos Turkijoje virto tragedija (nuotr. 123rf.com)

Šeimos atostogos Stambule, Turkijoje, baigėsi neįsivaizduojama tragedija. Turistai iš Vokietijos buvo paguldyti į ligoninę dėl galimo apsinuodijimo gatvės maistu.

0

Iš pradžių buvo pranešta, kad mirė du maži vaikai, 3 ir 6 metų amžiaus. Dabar skelbiama, kad mirė ir vaikų motina. Tėvas tebėra ligoninėje, rašoma fakt.pl.

Mirė trys šeimos nariai

Remiantis DHA naujienų agentūros pranešimu, penktadienį, lapkričio 14 d., po dviejų vaikų iš Hamburgo mirties atostogaujant Stambule mirė ir jų motina.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki šiol turimi duomenys rodo, kad šeima apsinuodijo maistu lankydamasi miesto lankytinuose objektuose.

Keturių asmenų šeima – sutuoktiniai ir jų du 3 ir 6 metų vaikai – į Stambulą atskrido sekmadienį, lapkričio 9 d. Antradienį, lapkričio 11 d., jie lankėsi mieste.

Grįžę į viešbutį jie pradėjo skųstis sveikatos sutrikimais – pykinimu ir vėmimu. Jie buvo nuvežti į ligoninę, tačiau netrukus po to, kai jiems buvo skirti vaistai, juos iš ligoninės išrašė.

Po kelių valandų situacija dramatiškai pablogėjo. Viešbučio kambaryje moteris ir jos 3 metų dukra buvo rastos be sąmonės.

Visi keturi šeimos nariai vėl buvo nuvežti į ligoninę. Trečiadienį, lapkričio 12 d., 3 metų mergaitė ir 6 metų berniukas buvo paskelbti mirusiais. Dabar žiniasklaida praneša, kad mirė ir vaikų motina. Tėvas tebėra gydomas.

Manoma, kad apsinuodijo midijomis

Tyrimas dėl apsinuodijimo priežasčių tebevyksta. Nustatyta, kad lankydamiesi Ortaköy turistiniame rajone pora ir jų vaikai valgė midijų, pirktų iš gatvės prekiautojo.

Vėliau jie valgė įprastą maistą restorane. Kadangi kiekvienas užsisakė skirtingus patiekalus, valdžios institucijos mano, kad apsinuodijimą sukėlė būtent midijos.

Miesto valdžios teigimu, įmonė, kuri, tikėtina, sukėlė incidentą, buvo neribotam laikui uždaryta siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir saugumą.

Pasak 24 TV kanalo, dėl motinos ir vaikų mirties buvo sulaikyti trys asmenys.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

