Šeimos atostogos Turkijoje virto tragedija: mirė 2 vaikai ir mama

Iš pradžių buvo pranešta, kad mirė du maži vaikai, 3 ir 6 metų amžiaus. Dabar skelbiama, kad mirė ir vaikų motina. Tėvas tebėra ligoninėje, rašoma fakt.pl.
Mirė trys šeimos nariai
Remiantis DHA naujienų agentūros pranešimu, penktadienį, lapkričio 14 d., po dviejų vaikų iš Hamburgo mirties atostogaujant Stambule mirė ir jų motina.
Iki šiol turimi duomenys rodo, kad šeima apsinuodijo maistu lankydamasi miesto lankytinuose objektuose.
Keturių asmenų šeima – sutuoktiniai ir jų du 3 ir 6 metų vaikai – į Stambulą atskrido sekmadienį, lapkričio 9 d. Antradienį, lapkričio 11 d., jie lankėsi mieste.
Grįžę į viešbutį jie pradėjo skųstis sveikatos sutrikimais – pykinimu ir vėmimu. Jie buvo nuvežti į ligoninę, tačiau netrukus po to, kai jiems buvo skirti vaistai, juos iš ligoninės išrašė.
Po kelių valandų situacija dramatiškai pablogėjo. Viešbučio kambaryje moteris ir jos 3 metų dukra buvo rastos be sąmonės.
Visi keturi šeimos nariai vėl buvo nuvežti į ligoninę. Trečiadienį, lapkričio 12 d., 3 metų mergaitė ir 6 metų berniukas buvo paskelbti mirusiais. Dabar žiniasklaida praneša, kad mirė ir vaikų motina. Tėvas tebėra gydomas.
Manoma, kad apsinuodijo midijomis
Tyrimas dėl apsinuodijimo priežasčių tebevyksta. Nustatyta, kad lankydamiesi Ortaköy turistiniame rajone pora ir jų vaikai valgė midijų, pirktų iš gatvės prekiautojo.
Vėliau jie valgė įprastą maistą restorane. Kadangi kiekvienas užsisakė skirtingus patiekalus, valdžios institucijos mano, kad apsinuodijimą sukėlė būtent midijos.
Miesto valdžios teigimu, įmonė, kuri, tikėtina, sukėlė incidentą, buvo neribotam laikui uždaryta siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir saugumą.
Pasak 24 TV kanalo, dėl motinos ir vaikų mirties buvo sulaikyti trys asmenys.
