TV3 naujienos > Žmonės

Po Ozzy Osbourne`o mirties jo šeimą pasiekė šiurpi siunta: ką išvydo viduje – šokiruoja

2025-11-14 21:10 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-14 21:10

Vos po kelių mėnesių nuo roko legendos Ozzy Osbourne'o netekties, jo šeima nutraukė tylą. Sharon Osbourne atskleidė pribloškiančią detalę: netrukus po vyro mirties juos pasiekė keisti siuntiniai nuo moters, kuri teigia esanti slapta Ozzy dukra.

Ozzy Osbourne ir Sharon Osbourne (Nuotr. SCANPIX, 123rf.com)
7

1

Ozzy Osbourne'o „slapta dukra“ siunčia žvaigždės našlei šiurpius siuntinius.

Atsisveikinimas su Ozzy Osbourne
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su Ozzy Osbourne

TAIP PAT SKAITYKITE:

Keisti siuntiniai

Kalbėdama „The Osbournes“ tinklalaidėje, jų dukra Kelly sakė: „Išlindo gana daug pamišėlių, teigiančių, kad jie kalba su tėčiu iš kapo.“

Sharon pridūrė: „Viena ponia mums atsiuntė savo kojų nagus.“

Tęsdama Kelly pasakojo: „Tai buvo kojos nagas, šiek tiek kraujo, plaukų, nes ji yra visiškai įsitikinusi, kad yra tėčio vaikas.“

Nekenčia eiti miegoti

Epizodo metu Sharon sakė, kad prieš Ozzy mirtį pasakė jam, jog niekada „nebus su kitu vyru“, ir atskleidė, kad negali pakęsti eiti miegoti be jo. Ji teigė: „Aš nekenčiu eiti miegoti naktį.“

Tada Kelly papasakojo, kaip jie dalinosi jos velionio tėvo lova, ir pasakė: „Aš miegojau su tavimi pirmuosius du mėnesius, kad tu nebūtum viena.“

Tada ji prisipažino, kaip pasikeitė jos kasdienė rutina, ir pripažino:

„Aš atsibundu ir pirmąsias tris sekundes jaučiuosi normaliai.

O tada prisimenu viską.

Rytai man yra sunkiausi. Nes tai įvyko ryte.

Ir aš didžiąją laiko dalį praleisdavau su tėčiu ryte.“

Primename, kad Ozzy mirė liepą, praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai „Black Sabbath“ žvaigždė paskutinį kartą pakilo į sceną su savo grupės draugais Villa Parke Birmingeme.

Ozzy mirė namuose, savo nuostabiame dvare Welders, Bakingamšyre, „apsuptas meilės“.

Jo šeimos pareiškime tuo metu buvo teigiama:

„Su didesniu liūdesiu, nei gali perteikti žodžiai, turime pranešti, kad mūsų mylimasis Ozzy Osbourne mirė šį rytą.

Jis buvo su šeima ir apsuptas meilės. Prašome visų gerbti mūsų šeimos privatumą šiuo metu.

Sharon, Jackas, Kelly, Aimee ir Louisas.“

Ozzy, per savo šešis dešimtmečius trunkančią karjerą, tapo žinomas kaip „Tamsos Princas“ dėl savo elgesio scenoje, kuris pritraukė būrį sunkiojo roko gerbėjų.

Paskutinį kartą jis pasirodė scenoje šių metų liepą, kai vėl susivienijo su savo grupės draugais Geezer Butler, Tony Iommi ir Bill Ward ir atliko penkių dainų rinkinį atsisveikinimui su muzika.

Tačiau ikona prisiekė, kad tai bus jo paskutinis pasirodymas dėl prastėjančios sveikatos, 2020 m. atvirai prabilęs apie savo kovą su Parkinsono liga.

Po pasirodymo jis stebėjo, kaip jo dukrai Kelly pasipiršo jos draugas Sid Wilson.

