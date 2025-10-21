Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Vyrą palaidojusi Sharon Osbourne išgyvena dar vieną skaudžią netektį

2025-10-21 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 12:55

Sharon Osbourne gedėja dėl savo mylimo šuns Elvis mirties praėjus vos trims mėnesiams po to, kai ji neteko savo vyro Ozzy Osbourne'o.

Sharon Ousbourne (nuotr. SCANPIX)
9

Sharon Osbourne gedėja dėl savo mylimo šuns Elvis mirties praėjus vos trims mėnesiams po to, kai ji neteko savo vyro Ozzy Osbourne'o.

REKLAMA
0

Anot moters, šuo padėjo susitaikyti su vyro netektimi vasarą. Apie tai skelbia „The National Desk“.

Sharon Ousbourne
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sharon Ousbourne

Apie tai pasidalijo socialiniuose tinkluose

Socialiniuose tinkluose Sharon pasidalijo savo skausmu, rašydama:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Negaliu patikėti, kad rašau tai, bet mano mylimasis Elvis šią savaitę mirė. Jis man padovanojo 14 brangių metų. Jis buvo šalia manęs iki pat pabaigos. Ilsėkis ramybėje, mano mylimas berniukas!“

REKLAMA
REKLAMA

Pora anksčiau, 2024 m. rugpjūčio mėn., neteko savo 15 metų pomeranio Rocky, ir Ozzy išreiškė savo sielvartą socialiniuose tinkluose, rašydamas:

REKLAMA

„Prieš dvi dienas netekau savo gero draugo Rocky, kuris buvo šalia manęs 15 metų. Susitiksime kitoje pusėje, mano drauge. Visada tave mylėsiu.“

Padėjo susitaikyti su netektimi

Sharon anksčiau atskleidė, kad laikas, praleistas su gyvūnais, padėjo jai susitaikyti su vyro netektimi vasarą.

REKLAMA
REKLAMA

Rugsėjo mėnesį „Instagram“ paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip ji su dukra Kelly užsiima sakalininkyste.

Sharon pridėjo prie vaizdo įrašo komentarą:

„Nors vis dar bandau atsigauti, norėjau pasidalinti nuostabiais padarais, su kuriais turėjau progą praleisti popietę. Ryšys su šiais galingais paukščiais yra grindžiamas tik pasitikėjimu ir įsitikinimu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jie nuspręs tupėti ant tavęs tik tada, jei pajus, kad esi saugus ir jų nebijo“, – tęsė ji.

„Tai ryšys, kurį aš pernelyg gerai pažįstu, ir patirtis buvo tiesiog stebuklinga. Myliu jus visus ir esu labai dėkinga už nepaprastą meilę, kurią man nuolat siunčiate.“

Kelly taip pat atskleidė, kad naujas pomėgis jai teikia paguodą, ir „Instagram“ pasidalino:

„Visame savo liūdesyje ir sielvarte radau kažką, kas mane tikrai daro laimingą! Niekada nemaniau, kad vėl atgausiu šypseną dėl sakalininkystės, bet taip ir atsitiko.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų