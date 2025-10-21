Vyrą palaidojusi Sharon Osbourne išgyvena dar vieną skaudžią netektį

Anot moters, šuo padėjo susitaikyti su vyro netektimi vasarą. Apie tai skelbia „The National Desk“.
Apie tai pasidalijo socialiniuose tinkluose
Socialiniuose tinkluose Sharon pasidalijo savo skausmu, rašydama:
„Negaliu patikėti, kad rašau tai, bet mano mylimasis Elvis šią savaitę mirė. Jis man padovanojo 14 brangių metų. Jis buvo šalia manęs iki pat pabaigos. Ilsėkis ramybėje, mano mylimas berniukas!“
Pora anksčiau, 2024 m. rugpjūčio mėn., neteko savo 15 metų pomeranio Rocky, ir Ozzy išreiškė savo sielvartą socialiniuose tinkluose, rašydamas:
„Prieš dvi dienas netekau savo gero draugo Rocky, kuris buvo šalia manęs 15 metų. Susitiksime kitoje pusėje, mano drauge. Visada tave mylėsiu.“
Padėjo susitaikyti su netektimi
Sharon anksčiau atskleidė, kad laikas, praleistas su gyvūnais, padėjo jai susitaikyti su vyro netektimi vasarą.
Rugsėjo mėnesį „Instagram“ paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip ji su dukra Kelly užsiima sakalininkyste.
Sharon pridėjo prie vaizdo įrašo komentarą:
„Nors vis dar bandau atsigauti, norėjau pasidalinti nuostabiais padarais, su kuriais turėjau progą praleisti popietę. Ryšys su šiais galingais paukščiais yra grindžiamas tik pasitikėjimu ir įsitikinimu.
Jie nuspręs tupėti ant tavęs tik tada, jei pajus, kad esi saugus ir jų nebijo“, – tęsė ji.
„Tai ryšys, kurį aš pernelyg gerai pažįstu, ir patirtis buvo tiesiog stebuklinga. Myliu jus visus ir esu labai dėkinga už nepaprastą meilę, kurią man nuolat siunčiate.“
Kelly taip pat atskleidė, kad naujas pomėgis jai teikia paguodą, ir „Instagram“ pasidalino:
„Visame savo liūdesyje ir sielvarte radau kažką, kas mane tikrai daro laimingą! Niekada nemaniau, kad vėl atgausiu šypseną dėl sakalininkystės, bet taip ir atsitiko.“
