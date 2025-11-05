 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiemelio „Avia Solutions Group“ Malaizijoje įsteigė oro linijas

2025-11-05 13:31 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 13:31

Airijoje registruota Gedimino Žiemelio valdoma „Avia Solutions Group“ (ASG) trečiadienį pranešė Malaizijoje įsteigusi oro linijas „Ascend Airways Malaysia“.

G. Žiemelis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

0

Skelbiama, kad oro linijų bendrovė teiks ACMI (orlaivių nuoma su įgula, technine priežiūra ir draudimu) paslaugas, šiais metais vykdys krovininius skrydžius, o nuo 2026 m. pradžios planuojama pradėti skraidinti ir keleivius, taip pat numatoma tęsti tolimesnę orlaivių parko plėtrą. 

„Malaizija labai perspektyvi ir strategiškai svarbi rinka, kuri jungia Pietryčių Azijos regioną su Kinija ir Indija. Tikime, kad mūsų plėtra šioje šalyje prisidės prie viso regiono aviacijos sektoriaus augimo“, – pranešime teigia ASG generalinis direktorius Jonas Janukėnas.

Kaip skelbta anksčiau, šių metų spalį Tailande skrydžius vykdyti pradėjo grupės oro linijų bendrovė „Thai SmartLynx“. ASG avialinijos jau veikia Indonezijoje, Australijoje ir Brazilijoje.

Aviacijos įmonių grupė veiklą vykdo 68 šalyse, jos biurai veikia Dubajuje, Singapūre, Dubline, Londone ir kituose miestuose. Vilniuje yra įsikūręs didžiausias grupės biuras, kuriame dirba daugiau nei 2,5 tūkst. darbuotojų. 

Iš viso ASG sudaro per 200 įmonių ir 14 tūkst. specialistų, taip pat ji valdo 187 orlaivių parką.

