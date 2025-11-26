 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ligoninėje kilo didelis gaisras, prireikė skubios evakuacijos: viskas vos nesibaigė tragedija

2025-11-26 12:28 / šaltinis: BNS
2025-11-26 12:28

Ispanijos Kartachenos mieste esančioje ligoninėje trečiadienį kilo didelis gaisras, dėl kurio darbuotojai buvo priversti dalinai evakuoti ligoninę, pranešė pagalbos tarnybos.

Ligoninėje Ispanijoje kilo didelis gaisras (nuotr. SCANPIX)

Ispanijos Kartachenos mieste esančioje ligoninėje trečiadienį kilo didelis gaisras, dėl kurio darbuotojai buvo priversti dalinai evakuoti ligoninę, pranešė pagalbos tarnybos.

REKLAMA
0

Apie sužeistuosius nepranešama.

Anksti ryte pietrytiniame mieste kilęs gaisras apėmė vieno iš Kartachenos Šv. Liucijos ligoninės pastatų fasadą, o Ispanijos žiniasklaidos transliuotuose vaizduose matomas tirštas juodų dūmų debesis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ugniagesiai suvaldė gaisrą, – socialiniuose tinkluose teigė gelbėjimo tarnybos. – Ligoninės personalas evakavo pacientus iš bloko ir gretimų zonų į saugesnes patalpas.“

200 tūkst. gyventojų turinčio uostamiesčio mero biuras pareiškime nurodė, kad gaisras kilo prie ligoninės ir išplito dėl „stipraus vėjo“, pasiekdamas mažiausiai du pastato aukštus.

Ugniagesiai vis dar tikrina teritoriją, teigė mero biuras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų