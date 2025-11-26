Ligoninėje kilo didelis gaisras, prireikė skubios evakuacijos: viskas vos nesibaigė tragedija

Apie sužeistuosius nepranešama.
Anksti ryte pietrytiniame mieste kilęs gaisras apėmė vieno iš Kartachenos Šv. Liucijos ligoninės pastatų fasadą, o Ispanijos žiniasklaidos transliuotuose vaizduose matomas tirštas juodų dūmų debesis.
„Ugniagesiai suvaldė gaisrą, – socialiniuose tinkluose teigė gelbėjimo tarnybos. – Ligoninės personalas evakavo pacientus iš bloko ir gretimų zonų į saugesnes patalpas.“
200 tūkst. gyventojų turinčio uostamiesčio mero biuras pareiškime nurodė, kad gaisras kilo prie ligoninės ir išplito dėl „stipraus vėjo“, pasiekdamas mažiausiai du pastato aukštus.
Ugniagesiai vis dar tikrina teritoriją, teigė mero biuras.
