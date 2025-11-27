Žuvusiųjų – 2, Kauno ligoninėje – dar 2: aiškėja kraupios kaktomušos prie Kėdainių detalės

Po avarijos keturi žmonės – 1962 metais gimęs vairuotojas ir trys keleiviai, gimę 1981, 2005 ir 1986 metais buvo pristatyti į gydymo įstaigą.
Naujienų portalui tv3.lt pavyko išsiaiškinti, kad jie gydomi Kauno klinikose.
Kauno klinikų atstovė spaudai nurodė, kad informacijos turi apie tris pacientus, kurie buvo atvežti po avarijos į gydymo įstaigą, apie ketvirtą informacijos nėra.
„Šiuo metu du yra gydomi Kauno klinikose, o trečias yra išleistas į namus“, – nurodė klinikų atstovė.
Ji pabrėžė, kad plačiau komentuoti jų būklės negali, nes neturi pacientų artimųjų sutikimo.
Viešoje erdvėje gyventojai dalijosi, kad incidentas buvo kraupus, pas nukentėjusiuosius matėsi atviri kaulų lūžiai. Šios informacijos Kauno klinikos nepatvirtino, tik nurodė negalintys atskleisti detalių apie jų traumas ir būklę.
Ugniagesiai papasakojo, kaip iš automobilių traukė žmones
Kaip trečiadienio vakarą pranešė policijos pareigūnai, įvykio metu automobilyje buvo prispausti 4 žmonės, juos iš ten vaduoti atvyko ugniagesiai gelbėtojai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė naujienų portalui papasakojo daugiau detalių, kaip vyko gelbėjimo operacija.
„Bendrasis pagalbos centras pranešimą gavo 17:57 val. ir ugniagesiai gelbėtojai į įvykio vietą atvyko 18:05 val. Lengvajame automobilyje buvo prispausti penki žmonės.
Gelbėtojai hidraulinio plėštuvo ir hidraulinių žirklių pagalba pradėjo prispaustų žmonių gelbėjimo darbus ir 18:12 val. buvo ištrauktas pirmasis žmogus, jis iškart perduotas medikams ir toliau buvo tęsiami gelbėjimo darbai“, – pasakoja atstovė.
Anot jos, tą pačią minutę buvo ištrauktas ir antrasis nukentėjęs žmogus.
„Iš viso įvykio metu iš automobilio ištraukti trys sąmoningi traumuoti žmonės, kurie buvo iškart perduoti medikams ir greitosios medicinos gelbėjimo tarnybos buvo iškart išgabenti į gydymo įstaigas.
Buvo ištraukti ir du nesąmoningos būklės žmonės, kuriems vėliau buvo konstatuota mirtis“, – nurodo ji.
Kraupios avarijos detalės
Kėdainių rajone, Šingalių kaime, trečiadienio vakarą „Mazda 5“ išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su vilkiku „Mercedes Benz Atego“, žuvo du lengvuoju automobiliu vykę žmonės.
Avarija įvyko apie 18 valandą. Policijos departamentas pranešė, kad automobilyje prispausti dar keturi žmonės – 1962 metais gimęs vairuotojas ir trys keleiviai, gimę 1981, 2005 ir 1986 metais. Jie pristatyti į gydymo įstaigą.
Per avariją žuvo 1984 ir 1972 metais gimę vyrai.
Vilkiką vairavo blaivus 1967 metais gimęs vyras. „Mazda 5“ vairuotojo blaivumo nustatyti vietoje nebuvo galimybės. Ar jis buvo blaivus, paaiškės ištyrus kraują.
Po avarijos eismas toje kelio atkarpoje buvo apsunkintas – pareigūnai reguliavo eismą.
Turite daugiau informacijos, vaizdo medžiagos ar nuotraukų? Siųskite [email protected]
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!