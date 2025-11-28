Pamatę, kur motina paliko tik ką gimusią naujagimę, pakraupo: to nenusipelnė niekas

Naujagimė, dar su nenukirpta virkštele, buvo palikta lauke ir, kaip manoma, išgulėjo visą naktį lietuje bei šaltyje, rašoma mirror.co.uk.
Siaubingose nuotraukose buvo užfiksuotas kūdikis bejėgiškai gulėjo ant nugaros ir vos kvėpavo. Vietos darbininkai pasakojo išgirdę verksmą eidami per laukus São Mateus mieste, Espirito Santo valstijoje, Brazilijoje.
Paramedikė kovojo už kūdikio gyvybę
Į įvykio vietą atskubėjęs greitosios pagalbos ekipažas rado stipriai sušalusią mergaitę. Paramedikė Maria Aparecida, vadinama Chica, suteikė pirmąją pagalbą – ji nukirpo virkštelę ir ėmė šildyti kūdikį.
Pasak jos, mažylė rodė kvėpavimo sutrikimų požymius po nakties praleistos atšiauriomis sąlygomis, tačiau vis tiek buvo sąmoninga ir aktyvi.
Jos būklei stabilizavusis kūdikis buvo nugabentas į Roberto Silvares ligoninę São Mateus mieste, o vėliau planuojama ją perkelti į specializuotą pediatrijos centrą – San Chosé ligoninę Kolatinoje.
Kol kas nežinoma, kas paliko naujagimę ir kokiomis aplinkybėmis tai įvyko. Policija pradėjo tyrimą ir ragina visuomenę pranešti turint bet kokios informacijos.
Tai – jau antras panašus atvejis
Šis atvejis sukrėtė Braziliją, o dar labiau stebina tai, kad prieš kelias savaites įvyko labai panašus incidentas JAV.
Niujorke, judrios 34-osios gatvės–Penn Station stoties laiptų papėdėje, ryto piko metu buvo rasta dar viena naujagimė mergaitė – taip pat su virkštele.
Kūdikį 9.30 val. ryto pastebėjęs praeivis iškart iškvietė pagalbą. Atvykę pareigūnai rado gyvą, sąmoningą kūdikį ir nugabeno jį į Bellevue ligoninę, kur jo būklė įvertinta kaip stabili.
Niujorko miesto transporto prezidentas Demetrius Crichlow incidentą pavadino „Stebuklu 34-ojoje gatvėje“ ir padėkojo gelbėtojams už greitą reakciją.
