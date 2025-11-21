Prabilo tragiškai žuvusio 13-mečio bičiuliai: „Netekome vieno is mūsų“

„Mus visus palietė jaunojo ledo ritulininko mirtis.
Net jei tai įvyksta pirmą kartą Lietuvos istorijoje, net jei tai žinomas vos trečias įvykis per visą ledo ritulio istoriją.
Neišmatuojamas tėvų skausmas, komandos draugų ir trenerių širdgėla, kurią mes dalinamės su jumis. Šiandien mes esame vienas klubas, viena komanda, viena bendruomenė.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems“, – rašė jie.
„Hockey Punks Academy“ savo „Facebook“ paskyroje reiškė užuojautą sportininko šeimai ir artimiesiems.
„Išgyvename skaudžią netektį. Netekome vieno is mūsų ledo ritulio akademijos auklėtinių.
Netekties skausme liūdime ir šiuo sunkiu laiku gedime drauge su šeima. Palaikome šoką išgyvenančius mažuosius žaidėjus, jų trenerius ir vienas kitą.
Suprantame sukrėstos visuomenės dėmesį, bet visas jėgas skiriame palaikyti akademijos auklėtinius ir padėti tyrimus vykdančioms valstybės institucijoms.
Labai prašome suprasti situacijos jautrumą, išgyvenamą netekties skausmą ir ypatingai gerbti šeimos privatumą“, – rašė jie.
Nebuvo matę panašios nelaimės
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad ledo ritulio atstovai sako, Lietuvoje nėra buvę panašios nelaimės.
Eltos žiniomis, vaiką iš arenos išvežė greitoji pagalba.
Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko trečiadienio vakarą, apie 17.45 val. Vilniuje, Ąžuolyno gatvėje, ledo ritulio treniruotėje. Čia veikia dvi aikštės, dvi įstaigos rengia treniruotes vaikams.
Nepilnamečiui (gim. 2012 m.) buvo pataikyta ledo rituliu į pakaušį.
Dėl patirtų sužalojimų nepilnametis pristatytas į Vilniaus ligoninę, kurioje 19.03 val. mirė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Paaiškėjo naujos detalės
Paaiškėjo naujos detalės dėl 13-mečio mirties ledo ritulio treniruotės metu. Situaciją pakomentavo ir „Pramogų arenos“ administracija, kurioje įvyko nelaimė – papasakojo apie tai, kas įvyko prieš žūstant paaugliui.
„Pramogų arenos“ administracijos atstovas naujienų portalui tv3.lt nurodo, kad matė tik kamerų vaizdo įrašus, kaip įvyko nelaimė, o paauglys mirė įvykio vietoje.
„Mes nematėme šito įvykio, bet, kaip supratome, nelaimė įvyko vaikų treniruočių metu. Vaikas turėjo ledo ritulio šaibą ir jis sviedė tą šaibą, norėjo pataikyti į vartus, bet išėjo taip, kad jis pataikė tam vaikui į tą vietą, kur miego arterijos, žemiau ausies.
Per kamerą matosi, kaip vaikas tiesiog susiima už tos vietos su rankyte ir nukrinta ant žemės. Nežinau net, kaip išpasakoti, čia tiesiog tokia nelaimė yra, labai baisu, didžiausia užuojauta tėvams“, – nurodo arenos administracijos atstovas.
Paauglys priklausė tai pačiai akademijai kaip ir Kieras
Paaiškėjo, kad trečiadienį žuvęs paauglys priklausė tai pačiai akademijai, kurios įkūrėju buvo M. Kieras.
Ketvirtadienio rytą paaiškėjo, kad paauglys žaidė ledo ritulio akademijoje „Hockey Punks Academy“, kuriai iki mirties vadovavo ledo ritulio rinktinės treneris Mindaugas Kieras.
Tai jau net antra nelaimė Lietuvos ledo ritulio bendruomenėje, rugpjūčio mėnesį per nelaimingą atsitikimą žuvo žinomas ledo ritulininkas Mindaugas Kieras, kai šokdamas į vandenį jis patyrė sunkias galvos ir stuburo traumas ir netrukus nuskendo.
