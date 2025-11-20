Naujos sukrečiančios detalės po kraupios 13-mečio žūties – štai kaip viskas vyko

Treniruotės metu sužalotas paauglys trečiadienį mirė ligoninėje, Vilniuje.
Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko trečiadienio vakarą, apie 17.45 val., Vilniuje, Ąžuolyno gatvėje, ledo ritulio treniruotėje. Čia veikia dvi aikštės, dvi įstaigos rengia treniruotes vaikams.
Nepilnamečiui (gim. 2012 m.) buvo pataikyta ledo rituliu į pakaušį.
Policija nurodo, kad kol kas nėra aišku, ar paauglys buvo su šalmu, ar ne. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio metu šios detalės turėtų paaiškėti. Po nelaimės policija vykdė trenerių apklausas.
Bendrojo pagalbos centro (BPC) atstovė Vima Juozevičiūtė nurodo, kad kreiptasi pagalbos buvo trečiadienį 17:46 val. Jo metu pranešta, kur vaikui pataikė ritulys ir kad jo būklė prastėja.
„Buvo pasakyta, kad ritulys pataikė į kaklą, kaklo sritį. Iš pradžių pasakė, kad tas vaikas sąmoningas, kvėpuoja. Paskui pasakė, kad pradėjo retėti pulsas ir jis prarado sąmonę. Bandė gelbėti, gaivinti kol atvyko pagalba“, – nurodo BPC atstovė.
Ketvirtadienio rytą paaiškėjo, kad paauglys žaidė ledo ritulio akademijoje „Hockey Punks Academy“, kuriai iki mirties vadovavo ledo ritulio rinktinės treneris Mindaugas Kieras.
Tai jau net antra nelaimė Lietuvos ledo ritulio bendruomenėje, rugpjūčio mėnesį per nelaimingą atsitikimą žuvo žinomas ledo ritulininkas Mindaugas Kieras, kai šokdamas į vandenį jis patyrė sunkias galvos ir stuburo traumas ir netrukus nuskendo.
Ledo ritulio atstovai sunkiai renka žodžius: „Visi šoke“
Ledo ritulio atstovai sako, Lietuvoje nėra buvę panašios nelaimės.
Nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos vadovas Arūnas Aleinikovas sako, kad ledo ritulio bendruomenė yra sukrėsta nelaimės.
„Ryte spręsim, kuo galim padėti šeimai. Pirmą kartą taip ledo ritulyje pas mus. Visi šoke, nežinom, net ką sakyti“, – sunkiai rinkdamas žodžius ketvirtadienio rytą Eltai sakė A. Aleinikovas.
Ledo ritulio akademijos „Hockey Punks Academy“ vadovui Šarūnui Kuliešiui, kurio vadovaujame akademijoje ir įvyko tragiška nelaimė, naujienų portalui tv3.lt prisiskambinti nepavyksta.
Bendras akademijos numeris irgi yra nepasiekiamas. Į laiškus akademijos nariai taip pat kol kas neatsako.
Eltai akademijos vadovas Š. Kuliešius sakė esąs labai sukrėstas nelaimės ir apie tai pirmiausiai norėtų pasikalbėti su žuvusio berniuko tėvais.
Dar viena žymaus ledo ritulininko mirtis
Prieš keletą mėnesių Lietuvos ledo ritulys neteko šalies sporto šakos vedlio, lyderio ir simbolio. Rugpjūčio mėnesio paskutinį šeštadienį atskriejo tragiška žinia, kuri sukrėtė visą sporto bendruomenę.
Po nelaimingo atsitikimo mirė Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneris, buvęs rinktinės kapitonas ir siela Vilniaus „Hockey Punks“ klubo vyriausiasis treneris 45-erių metų Mindaugas Kieras.
Asociacija „Hockey Lietuva“ reiškia nuoširdžią užuojautą mirusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio M. Kiero šeimai, velionio artimiesiems.
Mindaugas Kieras Lietuvos rinktinės marškinėlius vilkėjo du dešimtmečius – nuo 1999 iki 2018 metų, per šį laikotarpį sužaisdamas rekordinį 100 rungtynių skaičių ir dalyvaudamas net 20 pasaulio čempionatų iš eilės. Tai – ne tik Lietuvos, bet ir viso tarptautinio ledo ritulio išskirtinis pasiekimas.
Su nacionaline komanda jis du kartus iškovojo pasaulio čempionato aukso medalius II divizione (2002 ir 2004 m.), sykį – sidabrą I divizione (2006 m.) bei keturis kartus bronzą I diviziono B grupėje (2014, 2015, 2016 ir 2017 m.). 2018 m. M. Kieras su rinktine pasidabino aukso medaliu ir padėjo iškovoti kelialapį į aukštesnį divizioną, o pats išsiskyrė daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusio gynėjo titulu.
M. Kieras, kaip treneris, nuo 2016 m. iki 2018 m. dirbo Lietuvos U-20 rinktinės štabe, o 2018 m. buvo jos vyriausiuoju treneriu. Jis taip pat atvedė „Hockey Punks“ ekipą į pirmąjį Lietuvos čempionų titulą, o nuo 2021 m. dirbo Lietuvos vyrų nacionalinėje rinktinėje, su kuria šių metų pasaulio čempionato I-ojo diviziono B grupėje iškovojo aukso medalius.
