Tragiškai mirusiam 45-erių Mindaugui Kierui – neeilinis pagerbimas

Tačiau nuo šių metų asociacija „Hockey Lietuva“ įvedė keletą pakeitimų nuostatuose, kurių vienas pagrindinių – lygos pavadinimas: nuo šiol klubai kovos dėl pereinamosios Mindaugo Kiero vardo taurės.
Skyrė legendai
„Prieš 5 metus atsirado lyga, kurioje nėra praktiškai jokių amžiaus apribojimų žaidėjams. Praėjusį sezoną lyga tapo I-ąja Lietuvos ledo ritulio lyga, o šį sezoną pradedame su dar daugiau pakeitimų: įamžinant Lietuvos ledo ritulio legendos ir vieno geriausių šalies ledo ritulio žaidėjo Mindaugo Kiero atminimą, komandos kovos dėl jo vardu pavadintos pereinamosios taurės.
Lygos geografija apima visą Lietuvą – dėl pergalės varžysis komandos iš Klaipėdos, Šiaulių, Rokiškio, Vilniaus, Kauno ir Elektrėnų“ – apie I-os šalies ledo ritulio lygos pirmenybes kalbėjo lygos vadovas Simas Sakaitis.
Ant pereinamosios M. Kiero vardo taurės bus graviruojami komandų nugalėtojų pavadinimai, o dėl pirmosios vietos šiame sezone kovos aštuonios komandos: Rokiškio „Grizliai“, HC „Banginiai“, ledo ritulio akademija „HC Žalgiris“, Klaipėdos HC „Klaipėda“, „Karys“, Vilniaus „Hockey Punks“, Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokykla „Paseidonas–DKLRM“, Šiaulių „Šaulys“.
Sužaidė trejas
Reguliarusis žaidimo sezonas startavo spalio 3 d. Iki šiandien Rokiškio „Grizliai“ jau sužaidė trejas rungtynes. Deja, kol kas komandai buvo sėkmingas tik startas, o sužaistų rungtynių rezultatas – 2:1 į neigiamą pusę.
Pirmosios „Grizliai“ komandos rungtynės Mindaugo Kiero taurei laimėti įvyko spalio 11 d.: komanda iškovojo pergalę prieš praėjusių metų čempionus Kauno HC „Žalgiris“. Nors tąkart komanda žaidė be keleto traumas patyrusių kolegų, visgi po vasaros atostogų ant pačiūžų stoję žaidėjai parodė charakterį ir pernykščius lygos nugalėtojus įveikė rezultatu 6:4. Prie rokiškėnų pergalės labiausiai prisidėjo Jaunius Jasinevičius, į varžovų vartus sėkmingai pasiuntęs 3 įvarčius. Po vieną komandai pelnė: Kalvis Dobkevičs, Igoris Afanasjevas ir naujas komandos narys Einaras Rakūnas.
Spalio 24 d. HC „Grizliai“ sužaidė antrąsias sezono rungtynes: ant Elektrėnų ledo rūmų ledo susitiko su šeimininkais HC „Paseidonas–DKLRM“. Rokiškio komandai teko pripažinti vietos žaidėjų pranašumą itin mažu, vos vieno taško, skirtumu 4:3. Varžybose pasižymėjo Saulius Limontas, įmušęs du įvarčius ir Jaunius Jasinevičius, į varžovų vartus paleidęs vieną.
Trečioji „Grizlių“ kova įvyko praėjusį savaitgalį (lapkričio 8 d.) pajūryje – Klaipėdoje, prieš vietos komandą HC „Klaipėda“. Šis susitikimas buvo itin laukiamas, nes praėjusiame sezone būtent su klaipėdiečiais vyko aršiausios kovos ant ledo. Deja, pirmasis šio sezono susitikimas su minėtais varžovais mūsiškiams buvo itin nesėkminga – fiksuotas pralaimėjimas rezultatu 1:9. Tą vienintelį įvartį Rokiškio „Grizliams“ įmušė Antanas Rukšėnas.
Priims ir namuose
Lapkritį rokiškėnai sužais dar dvejas rungtynes, iš kurių vienos bus namų arenoje – Rokiškyje.
Artimiausia „Grizlių“ kova vyks po trijų dienų, ketvirtadienį (lapkričio 13 d.), ant Šiaulių „Akropolio“ ledo, kur dėl pergalės komanda susikaus su vietos ledo ritulininkais „Šaulys“.
Paskutinįjį lapkričio savaitgalį (lapkričio 29 d.) Rokiškio ledo ritulininkai varžovų lauks namuose: ant namų ledo komanda kovos su HC „Klaipėda“, kuriems taip skaudžiai pralaimėjo šį kartą.
Trimis ratais vyksiančių pirmenybių reguliariojo sezono pirmąsias dvi vietas užėmusios komandos keliaus tiesiai į pusfinalį, o nuo trečios iki šeštos atsidūrusios ekipos ketvirtfinaliuose kovos iki dviejų pergalių. Iki dviejų pergalių bus žaidžiama ir pusfinaliuose, o finaluose bus žaidžiamos vienos rungtynės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!