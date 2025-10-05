Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vilniuje – emocingas vakaras: ledo ritulio bendruomenė pagerbė Mindaugą Kierą

2025-10-05 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 09:55

Vilniaus pramogų arenoje įvyko pirmosios šio sezono Baltijos ledo ritulio lygos rungtynės tarp „Hockey Punks-Mototoja“ ir Elektrėnų „Energijos“ komandų. Šis mačas tapo ne tik sportiniu įvykiu, bet ir jaudinančiu pagerbimu buvusiam „Hockey Punks“ treneriui bei žaidėjui Mindaugui Kierui, žuvusiam rugpjūčio 30 dieną per nelaimingą atsitikimą atostogų metu.

Mindaugo Kiero pagerbimas (nuotr. BNS / Pauliaus Peleckio)
50

Rungtynėse dalyvavo ir Mindaugo Kiero šeima.

Rungtynėse dalyvavo ir Mindaugo Kiero šeima.

Mindaugo Kiero pagerbimas
FOTOGALERIJA. Mindaugo Kiero pagerbimas

Pagerbimo akimirka – tyla arenoje

Prieš rungtynes arenoje įsiviešpatavo tyla – žiūrovai, žaidėjai ir treneriai minutės tylos akimirka pagerbė vieną iš „Hockey Punks“ bendruomenės įkūrėjų. Į viršų buvo iškelta vėliava, o visos Vilniaus komandos marškinėlius šį kartą puošė tik viena pavardė – Kieras.

Kovėsi iš visos širdies

Nors emocijų buvo daugiau nei įprastai, rungtynės vyko itin atkakliai. Elektrėnų „Energija“ iškovojo pergalę rezultatu 3:2.

Nugalėtojams įvarčius pelnė Paulius Rumševičius, Egidijus Binkulis ir Matthew Gouldas, o vilniečių gretose pasižymėjo Timonas Mažulis ir Ilja Četvertak.

Ledo ritulio šeima liko vieninga

Kaip primena naujienų portalas tv3.lt, Mindaugas Kieras – vienas iš „Hockey Punks“ bendruomenės įkūrėjų, buvęs žaidėjas ir treneris – žuvo rugpjūčio 30 dieną per nelaimingą atsitikimą atostogų metu. Sportininkas buvo vienas ryškiausių Lietuvos ledo ritulio veidų, daugelį metų garsinęs šalį tarptautinėse arenose ir vėliau atsidavęs jaunimo ugdymui.

