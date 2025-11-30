Darželis, kuriame susižalojo Akvilės sūnus, viską bandė užglaistyti pinigais: „Atrodė kaip siaubo filme“

Situaciją aiškinosi „TV Pagalbos“ gelbėtojai.
Akvilę nustebino, kad darželio administracija jos šeimai siūlė finansinę kompensaciją, nors patys tikina, kad nesijaučia kalti dėl to, kas atsitiko berniukui:
„Žeidžia tai, kad nebuvo suteikta reikiama informacija. Kaip įvyko ta trauma ir ta visa priežiūra po jos. Kaip vaikas jaučiasi galų gale ir jeigu mane būtų informavę nuo pat pirmos sekundės, kas tam vaikui atsitiko, domėjęsi, kaip tam vaikui toliau sekasi, mes į tuos advokatus gal ir nebūtume kreipęsi.“
Darželio klasėje išvydo kraupų vaizdą
Po moters skundų „TV Pagalba“ pradėjo žurnalistinį tyrimą, o sūnaus mama su ašaromis akyse rodė sunkiai darželyje sužaloto vaiko nuotraukas. Jauną mamą nustebino ir auklėtojų pasiteisinimas, kad vaikas tiesiog įsikando į lupą virsdamas.
„Mes atvedėme sveiką vaiką į darželį ir mes norėjome jį tokį patį pasiimti. Bet mane darželio auklėtoja buvo informavusi labai klaidingai, aš, atvykusi į darželį, irgi netikėjau tuo vaizdu, kurį pamatysiu, – pasakoja moteris, iki šiol su siaubu prisimenanti vaizdą, kurį išvydo darželio grupėje. – Auklėtoja sėdėjo ant tokios mažos kėdutės ir ant jos kelių buvo mano vaikas. O tas vaikas, visas jo megztinis, kelnės, pirštai, burna – viskas buvo kruvina ir tas kraujas bėgo tos burnos. Mane tikrai tuo momentu šokiravo.“
Vaiko močiutė Sandra piktinasi, kad sužalotu vaiku įstaiga visai nesidomėjo ir kone pamiršo.
„Buvo baisu, jie paskambino, grįžo ir į ašaras, vaikas – cypti... Visas kruvinas buvo, norėjau pavalyti aplink lūpas, buvo niekur nevalyta, kraujai visur pridžiuvę. Atrodė tai kaip siaubo filme“, – piktinasi Sandra.
Tad pirmoji naktis su taip sužalotu vaiku visai šeimai buvo sunki – berniukas be perstojo verkė ir dejavo iš skausmo.
Visgi darželio direktorė Regina jokios ugdymo įstaigos kaltės dėl vaiko patirtos traumos nemato ir aplaidumu darželio auklėtojos nekaltina.
„Auklėtoja buvo su vaikais. Visų auklėtoja ant rankų paimti ar sučiupti negali, čia yra faktas – vaikai turi judėti patys. Ji buvo šalia, vaikas buvo visiškai šalia ir įvykis įvyko auklėtojai prie akių. Ir iš tiesų būna tų situacijų, kai prie akių krenta vaikai. Aš pati esu mama, man irgi yra kritę ir ne vieną kartą, ir būna, kad skaudžiai krenta, bet tiesiog nepagausi to vaiko, tai yra vaikas... Ir dažniausiai tokie nutikimai būna netikėti, nes jeigu mes tikėtumėmės ar auklėtoja būtų tikėjusis, tai, žinoma, kad ji būtų pagavusi vaiką, padėjusi pagalvę“, – svarsto darželio direktorė.
Situaciją įvertino teisininkas
Dviejų instancijų teismai jau konstatavo, kad darželio kaltės dėl vaiko traumos nėra jokios, nors net ir gausiai kraujuojančiam vaikui nebuvo iškviesta greitoji medicinos pagalba. Tad kyla klausimas, kodėl, jei darželis nesijautė kaltas, per mediacijos pokalbį iš pradžių siūlė 1 tūkst. eurų, o po to netgi 2 tūkstančius eurų kompensaciją?
„Ugdymo įstaigos atsakomybė už žalą, kurią sukėlė jų auklėtiniai, būdami jų priežiūroje, nėra absoliuti. Kiekvienas atvejis yra skirtingas. <...> Visą laiką rekomenduotina yra susitarti. Darželis, matyt, įsivertino savo finansines galimybes ir galbūt tokia satisfakcija būtų pakankama mamai pasiekti tą taikų susitarimą“, – dėsto į situaciją įsigilinęs advokato padėjėjas Linas Juodelis, atstovaujantis privačiam darželiui teisme.
Advokatas taip pat pabrėžia, kad pasiūlyti pinigai tikrai nereiškia kaltės pripažinimo. Esą darželis tiesiog norėjo išvengti ilgo ir brangaus bylinėjimosi teisme.
Tuo tarpu Akvilė toliau atkakliai siekia, kad darželis pripažintų savo kaltę. Moteris atsisakė pasirašyti taikos sutartį ir kreipėsi į teismą. Nukentėjusio vaiko mama iš darželio pareikalavo daugiau kaip 20 tūkst. eurų kompensacijos.
„Ne man tas viešumas, ne man tie teismai ir visą kita. Bet kai tu matai, kad tavo vaikui tokie dalykai įvyksta, matai, kai tau yra meluojama, tada ieškai teisybės. Pradedi tada vertinti, kad logopedai kainuos, masažai kainuos, ateityje dantys kainuos... Matai, kad vaikui skauda ir tu nieko negali padaryti, tai tikrai buvo skaudu. Ir kai tu žinai, kad dar ateityje reikės už visus implantus mokėti ir jau šiai dienai tie implantai kainuoja ne vieną tūkstantį ir tada tu pagalvoji, kodėl aš turiu mokėti, jei ne mano namuose įvyko tokia nelaimė?“ – ašaroja mama.
Kai teismą laimėjo darželis, jauna mama ne tik kad negaus jokio žalos atlyginimo, bet pati turės sumokėti ugdymo įstaigai per 5 tūkst. eurų.
Kodėl teisybės paieškos sužalotai vaiko mamai kainavo taip brangiai? Ir kokie buvo teismo argumentai, kad nelaimė buvo pripažinta nelaimingu atsitikimu?
