Masiškai plinta vilniečiams tėvams išplatintas pedagogės laiškas: „Kur tai matyta“

Pranešimas, kuriame socialinė pedagogė Lina Rinkauskaitė ragina atkreipti dėmesį į vaikų saugumą mėtantis sniego gniūžtėmis, netrukus pasiekė ir socialinius tinklus.
Kai kuriems kilo klausimas, ar vaikams tikrai vertėtų uždrausti daryti tai, ką kiekvienas yra ne kartą daręs vaikystėje?
Žiemiški vaizdai sostinėje (34 nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Įspėja dėl vaikų mėtymosi gniūžtėmis
Šios mokyklos mokinio tėvas Povilas Norkūnas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo ekrano nuotrauka, juokais pridėdamas:
„Niekaip nesitikėjau, kad vaikai pradės žaisti sniegu per pertraukas, kur tai matyta, kur jaunimas šiais laikais nusirito… “
Pedagogės pastaboje, dienyne patalpintoje lapkričio 25 dieną, rašoma:
„Gerbiami tėveliai,
Norime atkreipti Jūsų dėmesį į situaciją mokyklos kieme. Pastarosiomis dienomis pastebėjome, kad kai kurie mokiniai mėto vieni į kitus sniego gniūžtes. Nors vaikams tai atrodo linksma veikla, toks elgesys gali būti pavojingas: kietas sniegas ar jame esantys ledo gabaliukai gali sukelti rimtesnių sužalojimų.
Siekiant užtikrinti visų mokinių saugumą, prašome pakalbėti su savo vaikais ir priminti jiems, kad mokyklos teritorijoje sniego gniūžčių mėtyti negalima. Skatiname rinktis saugesnius žaidimus ir elgtis pagarbiai vieni kitų atžvilgiu.
Tikime, kad bendradarbiaudami galime užtikrinti saugią ir malonią aplinką visiems mokiniams.
Ačiū už Jūsų supratimą ir palaikymą.
Pagarbiai
Socialinė pedagogė“
Komentuoti situaciją atsisakė
Portalui tv3.lt susisiekus su socialine pedagoge, išplatinusia laišką tėvams, ji situaciją komentuoti atsisakė. Su mokyklos direktore kol kas susisiekti nepavyko.
Susisiekus papildysime.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA