 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Masiškai plinta vilniečiams tėvams išplatintas pedagogės laiškas: „Kur tai matyta“

2025-11-26 12:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 12:37

Į Lietuvą atėjus žiemiškiems orams, internete kilo nemažai diskusijų dėl vienos Martyno Mažvydo progimnazijos socialinės pedagogės tėvams išsiųstos pastabos dienyne.

Į Lietuvą atėjus žiemiškiems orams, internete kilo nemažai diskusijų dėl vienos Martyno Mažvydo progimnazijos socialinės pedagogės tėvams išsiųstos pastabos dienyne.

REKLAMA
1

Pranešimas, kuriame socialinė pedagogė Lina Rinkauskaitė ragina atkreipti dėmesį į vaikų saugumą mėtantis sniego gniūžtėmis, netrukus pasiekė ir socialinius tinklus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kai kuriems kilo klausimas, ar vaikams tikrai vertėtų uždrausti daryti tai, ką kiekvienas yra ne kartą daręs vaikystėje? 

REKLAMA
REKLAMA

Žiemiški vaizdai sostinėje
(34 nuotr.)
(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žiemiški vaizdai sostinėje

Įspėja dėl vaikų mėtymosi gniūžtėmis

Šios mokyklos mokinio tėvas Povilas Norkūnas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo ekrano nuotrauka, juokais pridėdamas:

REKLAMA

„Niekaip nesitikėjau, kad vaikai pradės žaisti sniegu per pertraukas, kur tai matyta, kur jaunimas šiais laikais nusirito… “

Pedagogės pastaboje, dienyne patalpintoje lapkričio 25 dieną, rašoma:

„Gerbiami tėveliai,

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į situaciją mokyklos kieme. Pastarosiomis dienomis pastebėjome, kad kai kurie mokiniai mėto vieni į kitus sniego gniūžtes. Nors vaikams tai atrodo linksma veikla, toks elgesys gali būti pavojingas: kietas sniegas ar jame esantys ledo gabaliukai gali sukelti rimtesnių sužalojimų.

REKLAMA
REKLAMA

Siekiant užtikrinti visų mokinių saugumą, prašome pakalbėti su savo vaikais ir priminti jiems, kad mokyklos teritorijoje sniego gniūžčių mėtyti negalima. Skatiname rinktis saugesnius žaidimus ir elgtis pagarbiai vieni kitų atžvilgiu.

Tikime, kad bendradarbiaudami galime užtikrinti saugią ir malonią aplinką visiems mokiniams.

Ačiū už Jūsų supratimą ir palaikymą.

Pagarbiai

Socialinė pedagogė“

Komentuoti situaciją atsisakė

Portalui tv3.lt susisiekus su socialine pedagoge, išplatinusia laišką tėvams, ji situaciją komentuoti atsisakė. Su mokyklos direktore kol kas susisiekti nepavyko.

Susisiekus papildysime. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų