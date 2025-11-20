Skandalas Alytaus mokykloje: 16-metis kaltina mokytoją smurtu, ši tikina tik pajuokavusi

„Fizinis skausmas buvo nežymus, tačiau pagal teisės aktus net ir menkas smurtas, jei juo siekiama pažeminti, yra rimtas pažeidimas.
Tai autoriteto demonstravimas. Tokių pedagogų švietimo sistemoje turėtų būti kuo mažiau“, – portalui AlytusPlius.lt sakė šešiolikmetis Matas (tikrasis vardas redakcijai žinomas).
Mokytoja teigia, kad situacija neteisingai interpretuojama, tačiau pripažįsta, jog epizodas fiksuotas klasės kamerose.
„Apgailestauju, kad mano juokas buvo nesuprastas. Ar galėčiau prie kitų vaikų jį smaugti?“ – sakė susigraudinusi pedagogė.
Nuo šiandien (lapkričio 19 dienos – aut. past.) ji nušalinta nuo pareigų, vyksta vidinis tyrimas.
Moksleivis: „Jaučiausi pažemintas“
Matas pasakojo, kad dėl įvykio pirmiausia pasitarė su tėvais, tačiau jie leido jam savarankiškai spręsti situaciją, todėl skundą parašė pats. Mokinys užima svarbias pareigas mokyklos mokinių taryboje.
Pateikiame jo komentarą:
„Viskas vyko spalio 30 dieną. Apgalvojau ir nutariau netylėti. Per atostogas pateikiau pranešimą mokyklos direktoriui apie galimą pažeidimą, ir buvo pradėtas vidinis tyrimas.
Ši mokytoja buvo mūsų mokinių tarybos kuratorė. Visuomet norėdavo įrodyti savo autoritetą – jos nuomonė turi būti viršesnė. Buvo nesutarimų dėl renginių organizavimo, sakydavo, kad mes nemokame jų rengti.
Tą dieną ji uždėjo man rankas ant kaklo, sugriebė ir paspaudė. Išeidinėjau iš kabineto, ji mane sustabdė, atsisukau ir tai įvyko. Suskaudo nežymiai, bet ribos buvo peržengtos. Pasijaučiau pažemintas.
Yra ir daugiau smulkesnių situacijų, kurios susijusios su psichologiniu spaudimu, tik jos nebuvo niekam praneštos.
Pagal Vaiko teisių apsaugos teisės aktus, net ir nežymus fizinis smurtas yra tyčinis veiksmas, paminantis orumą – šiuo atveju taip ir buvo.
Ji, kiek žinau, dabar negali komunikuoti su mūsų taryba. Ateityje dirbti su ja nematau galimybių. Ji nušalinta nuo kuratorės pareigų. Noriu teisingumo – kad kiti mokiniai nenukentėtų. Manau, toks žmogus negali dirbti mokykloje.“
Mokytoja Meilė: „Tai buvo nesusipratimas – jokio smurto nebuvo“
Pedagogė teigia, kad situacija ištraukta iš konteksto, o jos veiksmai buvę juoko forma. Pasak jos, incidentas kilo ieškant klasėje kilimo – tarp mokinių ir mokytojos vykęs draugiškas lažybų pokalbis.
„Susilažinome, kad aš teisi. Atradome to kilimo atvaizdą, ir aš lažybas laimėjau. Atmosfera buvo visiškai neagresyvi.
Priėjau iš nugaros ir gražiai rankas prilaikiau prie kaklo – nespaudžiau, nesužeidžiau. Tai buvo draugiško juoko pratęsimas. Klasėje buvo apie dvidešimt mokinių, visi matė, kad tai – juokas“, – sakė pedagogė.
Ji tikina, kad mokinys po įvykio elgėsi įprastai, tęsė bendravimą, kartu ruošėsi renginiui. „Jis pats man rašė dėl lempų, paprašė pagalbos. Kitą dieną šypsojosi, kalbėjome kaip visada“, – teigė pedagogė.
Jos teigimu, skundas buvo pateiktas tik po kelių dienų, ir tai esą gali būti susiję su mokinių tarybos vidiniais konfliktais. „Nesikišdavau į jų susirinkimus, leisdavau patiems priimti sprendimus. Manau, atsirado noras mane nušalinti nuo kuratorės pareigų“, – tvirtino mokytoja.
Vicemerė: „Informacija buvo slepiama“
Alytaus vicemerė Kristina Daugelevičienė patvirtino, kad skundą iš moksleivio gavo vakar vakare.
„Mokinys parašė apie įvykį A. Ramanausko–Vanago gimnazijoje ir nurodė etikos mokytoją Meilę Platūkienę. Ji yra ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Alytaus miesto susivienijimas vadovė. Šiandien iš ryto išsikvietėme įstaigos vadovą, prašėme pateikti visą informaciją.
Gavus informaciją, reagavome nedelsiant – net ne paprašėme, o liepėme ją pateikti. Iki tol duomenys buvo slepiami, mums neperduoti, nors tai yra įprasta darbo praktika. Dabar laukiame tolimesnių veiksmų“, – sakė vicemerė.
Anot jos, su panašia situacija susidurti dar neteko.
„Vertinu labai neigiamai. Tokios situacijos negalima toleruoti, reikia išsiaiškinti visas aplinkybes. Įpareigojome mokyklą nevėlinti proceso ir mus informuoti“, – pabrėžė K. Daugelevičienė.
Su gimnazijos vadovu susisiekti nepavyko, šis serga. Pavaduotojas į telefono skambutį neatsiliepė.
Paaiškėjo naujos detalės
Ketvirtadienį paaiškėjo naujų detalių – esą dėl šios pačios mokytojos yra dar penki mokinių nusiskundimai. Incidentas, kuris sukėlė mokinio reakciją, užfiksuotas klasės vaizdo kameromis.
Redakcija pateikia laikinojo mokyklos direktoriaus ir komisijos pirmininko Aleksandro Kirilovo, mokinių tarybos vicepirmininkės Viktorijos Ruminaitės bei Alytaus vicemerės Kristinos Daugelevičienės komentarus.
Po paviešinto mokinio skundo į situaciją sureagavo ir mokyklos bendruomenės atstovai. Mokinių tarybos vicepirmininkė Viktorija Ruminaitė atvirai palaiko jaunuolį ir sako pati patyrusi emocinį žeminimą.
„Aš esu 120 procentų jo pusėje. Nematau nei vieno melagingo žodžio“, – teigia ji.
Anot Viktorijos, tokio elgesio atvejų gali būti ne vienas: dalis mokinių mokytoją gindavo dėl draugiško bendravimo ir išvykų, kad išleidžia iš pamokų, tačiau kita situacijos pusė buvusi kur kas sudėtingesnė.
„Prieš mane buvo naudojamas emocinis smurtas. Ji dažnai mane žemindavo žodžiais. Jei kažkas nesisekdavo taip, kaip ji įsivaizduodavo, vadindavo mus kvailiais, durniais“, – pasakoja mokinių tarybos vicepirmininkė.
Pasak jos, žeminimas vykdavo ir viešai, klasės akivaizdoje.
„Mergaitėms pliaukšteldavo per užpakalį. Gal kas tą interpretuoja kaip juoką, bet tai kartodavosi labai dažnai. Tai peržengia ribas“, – teigia ji.
Viktorija pabrėžia, kad toks elgesys menkino mokinių savivertę, o drąsos viešai apie tai prabilti daug kam trūko.
„Kažkas mokinį pavadino „pūkeliu“. Jis ne pūkelis, o ąžuolas, kuris drąsiai pasakė, jog žeminti negalima. Tie, kurie gina tokį elgesį, gyvena akmens amžiuje – laikai pasikeitė“, – sako ji.
Komisijos pirmininkas: „Vaizdo įraše matyti fizinis kontaktas“
Gimnazijoje pradėtas vidinis tyrimas, kurį atlieka direktoriaus sudaryta komisija, vadovaujama Aleksandro Kirilovo. Jis patvirtino, kad apklausos jau vyksta, o tyrimas gali atskleisti platesnę problemą, nei manyta iš pradžių.
Paklaustas apie vaizdo įrašą, komisijos pirmininkas sakė: „Vaizdo įraše matyti fizinis kontaktas.“
Komisija savo išvadas turi pateikti iki lapkričio 26 dienos.
„Vyksta komisijos posėdžiai, kviečiami mokiniai, mokytoja, kalbamasi ir su tais, kurie matė įvykius. Surinksime visą informaciją ir pateiksime siūlymus“, – teigia A. Kirilovas.
Kodėl mokykla apie skundą nepranešė savivaldybei, jis nekomentuoja: „Tai ne mano, o gimnazijos direktoriaus kompetencija.“ Šiuo metu gimnazijos direktorius V. Skroblas turi nedarbingumą.
Paklaustas, ar dėl mokytojos yra daugiau skundų, A. Kirilovas atskleisti vengė, tačiau patvirtino, kad nuotaikos mokinių apklausose – labai skirtingos.
„Yra mokinių, kurie raštiškai pateikia, kad mokytoja maloniai bendrauja, puikiai moko. Bet yra ir tokių nuomonių, kurios atspindi tai, kas surašyta mokinio pranešime“, – sakė komisijos pirmininkas.
Mokytoja nuo pareigų nušalinta trečiadienį.
„Iš pradžių manyta, kad viskas susiję su mokinių tarybos reikalais. Vėliau pamatėme, kad situacija gali būti platesnė, todėl nušalinimas tapo tikslingas“, – paaiškino jis
Vicemerė: „Dar penki mokiniai patvirtino savo patirtis“
Alytaus vicemerė Kristina Daugelevičienė patvirtino, kad gavusi mokinio skundą susitiko su gimnazijos vadovais.
„Mokyklos vadovybė pasidalijo filmuota medžiaga ir kitų moksleivių skundais. Užfiksuoti vaizdo įrašai patvirtina moksleivio pasakojimą, tai patvirtina ir dar penkių jaunuolių liudijimai bei jų pasidalintos patirtys“, – teigia vicemerė.
Pasak jos, situacija kelia nerimą ir dėl to, kad moksleiviai nepasitiki administracija.
„Šis konfliktas užfiksuotas prieš beveik tris savaites, ir iki tol, kol mokinys nesikreipė į savivaldybę, nors tyrimas ir vyko, sprendimų nebuvo. Tokie įvykiai neturėtų būti užvilkinami“, – pabrėžia K. Daugelevičienė.
Vicemerė taip pat informavo, kad dar viena mergina, su ta pačia mokytoja susidūrusi kitoje ugdymo įstaigoje, taip pat pasidalijo savo patirtimi.
„Dar viena mergina, nuo šios konkrečios pedagogės nukentėjusi kitoje ugdymo įstaigoje, pasirodžius informacijai žiniasklaidoje vakar vakare parašė man asmeniškai. Mūsų požiūriu, toks elgesys yra netinkamas, mažų mažiausia neetiška taip kalbėti ar tuo labiau elgtis bet kuriam pedagogui, tuo labiau dorinio ugdymo (etikos) mokytojui“, – sakė vicemerė.
Ji teigė labiausiai nustebo sužinojusi, kokiais žeminančiais epitetas etikos mokytoja vadino savo mokinius.
