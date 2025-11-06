„Eik lauk, bl*t“: prieš Žemaitaitį protestavę moksleiviai gavo spjūvį iš kraštiečių

Tuo metu „Nemuno aušros“ socialiniuose tinkluose rašoma, kad R. Žemaitaitis pasitiktas su gėlėmis.
„Kultūros skraiste prisidengusių piketuotojų kažkodėl nebuvo. Turas per Lietuvą tęsiasi!“ – teigiama partijos įraše.
Vis dėlto tai – tik dalis tiesos. Piketavo nepilnamečiai, bet ne kultūros bendruomenės vardu, o Tauragės jaunimo vardu.
Tarp protestuojančių – jaunimo organizacijos nariai
Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kas dalyvavo proteste prieš R. Žemaitaitį Tauragėje. Jaunųjų konservatorių lyga nurodė, kad proteste dalyvavo 3 Jaunųjų konservatorių lygos Tauragės skyriaus nariai.
Tauragės liberalus jaunimas atsakė, kad informacijos, ar proteste dalyvavo jaunieji liberalai, neturi.
„Tokios informacijos nerenkame ir neturime, tai kiekvieno nario asmeninis pasirinkimas – dalyvauti protestuose ar ne“, – atsakė jie.
Tuo metu Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji bibliotekos direktorė atsakė neturinti informacijos apie proteste dalyvavusi jaunimą, tačiau akcentavo, kad biblioteka, kuri atsidūrė politinio įvykio epicentre, tik nuomoja patalpas.
„Biblioteka pati neorganizuoja politinių susitikimų. Mes teikiame viešąją paslaugą – nuomojame patalpas, ir pasitaiko, kad tuo pasinaudoja politikai, LR Seimo nariai. Tokiose situacijose bibliotekos tampa įtrauktos į politines priešpriešas, nors mūsų pagrindinis tikslas yra visai kitas“, – pakomentavo bibliotekos direktorė Žaneta Maziliauskienė.
Ji apgailestavo, kad bibliotekos prieigose viena visuomenės grupė – šiuo atveju, Tauragės jaunimas – susidūrė su žeminančia R. Žemaitaičio leksika, kai kurių vyresnių tauragiškių keiksmais.
„Mūsų misija – vienyti, šviesti ir ugdyti pagarbų dialogą, o ne tapti „mūšio lauku“. Skaudu, kad tam tikrai visuomenės grupei bibliotekos erdvėje teko susidurti su necenzūrine leksika ir žeminančiu tonu – tai prieštarauja pačiai bibliotekos paskirčiai“, – atsakė Ž. Maziliauskienė.
Primename, kad protestuotojus R. Žemaitaitis tujino ir varė lauk, o vienas į susitikimą su politiku atėjęs vietinis nesitvardė ir rėžė moksleiviui: „Eik lauk, bl*t!“ Visa tai užfiksuota vaizdo įraše.
Ekspertai sveikina aktyvų jaunimą
Politologas, Mykolo Romerio universiteto (MRU) docentas Vytautas Dumbliauskas džiaugiasi, jaunimas turi savo poziciją, ir pažymi, jog protestai yra politinio gyvenimo dalis.
„Aš teigiamai vertinu tokius dalykus, nes piliečiai turi teisę pasakyti savo nuomonę apie bet kokią valdžią. Nebūtinai Žemaitaitį ir socialdemokratus, taip pat ir apie Tėvynę sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus“, – sako pašnekovas.
„Mes negalime į valdžią žiūrėti pagarbiai, tai būtų nesąmonė. Mes juos samdome, kad jie tvarkytų valstybės ir tautos reikalus. Jeigu jie tvarko prastai, mes juos išmetame. Čia ir yra demokratijos džiaugsmas, kad mes galime pašalinti tuos, kurie netinka. Pabandykite Rusijoje Putiną pašalinti – be šansų“, – dėsto politologas.
Jam antrina Klaipėdos universiteto (KU) politologė Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili.
„Jaunimas apskritai dažniau yra linkęs į tokias akcijas, kada galima paprotestuoti, kada galbūt maištauti. Visiškai nereikėtų stebėtis, kad grupelės jaunuolių staiga ėmė ir susivienijo ir išėjo protestuoti“, – akcentuoja ji.
Politologės nuomonė, prastai atrodo viešojoje erdvėje pasirodantys teiginiai, neva jaunuolius mobilizavo kažkas, kas turi savų interesų. Anot politologės, protestas gali gimti tiesiog iš idėjos, iš nepasitenkinimo valdžia ir jos sprendimais ar elgesiu.
„Kartais tereikia nedidelės kibirkštėlės, kad jaunimas imtų ir patys nuspręstų: eime protestuoti, nes tai, ką mes matome, mums nepriimtina, negražu ir t. t.. Matyt, ir tuo jaunimo išėjimu stebėtis nereikėtų“, – komentuoja G. Burbulytė-Tsiskarishvili.
Ar protestuojančiu jaunimu gali pasinaudoti kitos politinės jėgos?
V. Dumbliauskas sako nematantis rizikos, kad jaunais žmonėmis galėtų pasinaudoti kitos politinės jėgos.
„Aš čia nematau jokių rizikos. Kaip tik džiaugiuosi, kad jaunimas domisi politika. Vienas protingas žmogus pasakė: jeigu tu nesidomi politika, politika susidomės tavimi. Politika yra bendri mūsų reikalai ir diskusija, kaip tuos reikalus spręsti. Niekada nebūna vieno sprendimo“, – akcentuoja jis.
„Žemaitaitis daug meluoja, todėl reikia, kad jis sužinotų visuomenės nuomonę. Jeigu jį pensininkai myli, mes juk neuždrausime jiems jo mylėti, bet jeigu jaunimas nemyli arba netgi protestuoja, čia, manau, irgi viskas tik į gerą“, – įžvalgomis dalijasi V. Dumbliauskas.
Tuo metu G. Burbulytė-Tsiskarishvili, nors ir nemano, kad už jaunimo Tauragėje stovi „Nemuno aušrai“ oponuojančios jėgos, primena, kad jauni žmonės gali būti patiklesni, todėl egzistuoja tikimybė, kad kitos politinės jėgos juos gali įveiklinti dėl savo interesų.
„Visada yra tikimybė, kad vieni ar kiti politikai gali bandyti išnaudoti vieną ar kitą visuomenės grupę, manipuliuoti ja. Psichologai teigia, kad jauno amžiaus žmonės tam yra labiau paveikūs“, – komentuoja politologė.
Tiesa, tai galioja ne tik jaunimui – ekspertės teigimu, stebint Lietuvoje vykstančius procesus ir atsižvelgiant į visuomenės politinio raštingumo lygį, dalis visuomenės prastai išmano politinius procesus ir jų subtilybes.
„Aš nesakyčiau, kad vien tik jaunimas yra labai paveikūs išnaudojimui ar manipuliacijoms. Tą galime stebėti ir su kitomis amžiaus grupėmis, ir su vyresnio amžiaus žmonėmis. Lygiai taip pat jais galima manipuliuoti, jeigu jie ne nėra įsigilinę į politinius procesus“, – priduria G. Burbulytė-Tsiskarishvili.
Žemaitaitis išvarė jaunuolius
Televizijos prodiuseris Dominykas Kubilius paviešino vaizdo įrašą, kuriame Seimo narys R. Žemaitaitis išveja prieš jį protestavusius vaikus iš Tauragės bibliotekos. Įrašu D. Kubilius pasidalijo socialiniame tinkle Facebook, juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Prie užfiksuotos situacijos jis rašė:
„Kai iš tikrųjų paminama demokratija ir rinkėjo teisė į žodžio laisvę. Be skrupulų netinkantys paaugliai išvejami lauk.
„Nemuno aušros“ vadas, astrologijos guru garsėja savo turais į susitikimus su rinkėjais. Bet, pasirodo, čia gali pasisakyti TIK jį palaikantys. Lygiai taip, kaip iš netolimos sovietinės praeities, partijos vadui privalėjo ploti į salę suvaryta liaudis. Čia pasirodo toks uždaras skleidžiamu melu tikinčių, besikeikiančių (video bus girdima), vado pakalikų klubas.
Veiksmas vyksta Tauragės bibliotekoje, kuri yra vieša vieta. Jos joks Seimo narys uždaryti nuo sau nepalankių rinkėjų negali.
Tačiau šitam kaip visada viskas galima, galima atėjusius su plakatais paauglius TUjinti, galima jų neišklausius išvyti juos lauk:
„Paprašyk iš tėvų dienpinigių, kad tau nusipirkti biblioteką ir susimokėti, valanda bobliotekoje kainuoja 25 Eur ar 30 Eur, tai paprašyk mamos ar sutaupyk – nevalgyk kokio kotleto, išsinuomuosi salę tada galėsi kalbėti”….. „Išeikit“.
Kartokime Tauragės jaunimo šūkį ir skleiskime jį kuo plačiau:
„MŪSŲ PILIETIŠKUMAS NE KONSTITUCIJA – SULAUŽYTI NEPAVYKS!“
P. S. Paauglių ir jų tėvų sutikimus viešinimui turime.“
Tauragės jaunimas paaiškino, kodėl protestavo
Viešojoje erdvėje Tauragės jaunimas išplatino žinią, kuria paaiškino, kodėl susirinko protestuoti prieš „Nemuno aušrą“ su R. Žemaitaičiu priešakyje. Pateikiame visą tekstą, publikuotą Tauragės radijo svetainėje:
Spalio 30 d. vakare Tauragės rajono Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vyko „Nemuno Aušros“ atstovų – partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir Tauragės vienmandatėje apygardoje išrinkto LR Seimo nario Tado Sadauskio – susitikimas su Tauragės gyventojais.
Iškart norime pabrėžti vieną dalyką – pikete dalyvavę jauni tauragiškiai yra iš skirtingų mokyklų, turintys skirtingus pomėgius ir pažiūras. Jie susivienijo tik dėl paprastų, kiekvienam lietuviui svarbių aspektų: parodyti, kad Tauragės jaunimas nėra pasyvus, jam rūpi Lietuvos dabartis ir ateitis. Jaunimas griežtai pasisako prieš Konstitucijos laužymą ir demokratijos niekinimą, neapykantos skleidimą, nuolatinį melavimą, Lietuvos garbei ir reputacijai daromą žalą, antisemitizmą ir daugelį kitų didelę žalą Lietuvos valstybingumui darančių veiksmų ir pasisakymų.
Taip pat turėjome žinutę ir Tauragę LR Seime atstovaujančiam Tadui Sadauskiui – esame linkę eiti į dialogą, norime, kad Tauragės jaunimas būtų tinkamai atstovaujamas LR Seime, o „Nemuno Aušros“ pirmininko skleidžiamos neapykantos žinutės būtų netoleruojamos ir iš LR Seimo nario pusės. Deja, iš gauto atsakymo supratome, kad norint tauragiškiams susitikti su Tauragėje išrinktu ir ją atstovaujančiu Seimo nariu – reikia nuomotis salę.
Tad Tauragės jaunimas siunčia aiškią žinutę Tadui Sadauskiui – mums ne dzin. Mes dėjome pastangas bandydami užmegzti dialogą, o Jūs – ne. Na, o „Nemuno Aušros“ pirmininkui ir jo bendraminčiams sakome aiškiai: Tauragės jaunimas gins Lietuvą ir demokratiją – tiek nuo grėsmių iš išorės, tiek ir iš vidaus. Nors ir nėra smagu tai sakyti – iki kito karto.
Pagarbiai, Tauragės jaunimas, kurį jungia meilė Lietuvai.
Jaunimas protestavo ir Telšiuose
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad spalio mėnesį bibliotekoje Telšiuose vykusį „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio susitikimą su gyventojais paženklino netikėtas jaunimo pasirodymas – kelių jaunuolių grupė surengė tylų piketą, išreiškiant nepasitenkinimą politiko veikla ir viešais pasisakymais.
„Telšių Žinios“ socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo įrašu, kuriame matyti, kas įvyko, kai R. Žemaitaitis bibliotekoje susitiko su gyventojais.
Į susitikimo salę atėję jaunuoliai laikė plakatus su užrašais „Nemuno sutema“, „Čia kaip ir Niujorke – niekas nelaukė“, „Žemaitija ne žemaičiui“ bei kitais kūrybiškais šūkiais.
Kai kurie plakatai buvo su piešiniais, perteikiančiais ironiją ir kritiką. Viename iš jų pavaizduotas klouno motyvas su užrašu „Nemuno dešra“, kitame – raudonas obuolys su įsiraususia kirmėle, vaizduojantis Lietuvą ir R. Žemaitaitį.
Vėliau panašus piketas įvyko ir Tauragėje.
