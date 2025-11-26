Milijardierius Richardas Bransonas išgyvena skaudžią netektį: „Esu sugniuždytas“

Bransonas antradienį socialiniuose tinkluose paskelbė apie jos mirtį, sakydamas: „Esu sugniuždytas, pranešdamas, kad Joan, mano žmona ir partnerė 50 metų, mirė“.
Milijardierius Richardas Bransonas pateko į kraupią avariją: galvojau, kad mirsiu(27 nuotr.)
Geriausia draugė
„Ji buvo nuostabiausia mama ir močiutė, kokios mūsų vaikai ir anūkai galėjo tikėtis. Ji buvo mano geriausia draugė, mano uola, mano vedlys, mano pasaulis.“
R. Bransonas yra žinomas kaip tokių verslų, kaip avialinijų įmonė „Virgin Atlantic“, kosminio turizmo bendrovė „Virgin Galactic“ ir palydovų leidimo kompanija „Virgin Orbit“, steigėjas.
Augino tris vaikus
Jis su žmona susituokė 1989 metais ir kartu augino tris vaikus. Jų atžalos yra Holly ir Samas. Trečioji dukra, Sarah Clare, deja, mirė 1979 metais netrukus po gimimo.
2020 metais paskelbtame tinklaraščio įraše Bransonas pasidalino, kad savo būsimą žmoną jis pirmą kartą sutiko 1976 metais. Šis susitikimas įvyko įrašų studijoje „The Manor“, esančioje Oksfordšyre, Anglijoje.
„Joan buvo praktiška škotė, ir aš greitai supratau, kad ji nebus sužavėta mano įprastomis išdaigomis“, – rašė Bransonas.
Jis pasakojo, kad ji dirbo antikvariatų parduotuvėje, kurioje buvo parduodami seni ženklai ir reklamos.
„Aš svyravau neapsisprendęs prie parduotuvės, tada surinkau drąsą įeiti... Per kelias savaites, lankydamasis pas Joan, sukaupiau įspūdingą senų rankomis tapytų skardinių ženklų kolekciją, kurie reklamavo viską, nuo „Hovis“ duonos iki „Woodbine“ cigarečių“, – rašė Bransonas.
