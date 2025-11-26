 
  tv3.lt
TV3 naujienos > Žmonės

Milijardierius Richardas Bransonas išgyvena skaudžią netektį: „Esu sugniuždytas“

2025-11-26 09:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 09:55

Milijardierius Richardas Bransonas, „Virgin Atlantic“ įkūrėjas, pareiškė esąs visiškai palaužtas dėl savo žmonos netekties ir penkiasdešimties metų trukusios santuokos pabaigos.

Richard Branson (nuotr. SCANPIX, 123rf.com)
27

Milijardierius Richardas Bransonas, „Virgin Atlantic" įkūrėjas, pareiškė esąs visiškai palaužtas dėl savo žmonos netekties ir penkiasdešimties metų trukusios santuokos pabaigos.

1

Bransonas antradienį socialiniuose tinkluose paskelbė apie jos mirtį, sakydamas: „Esu sugniuždytas, pranešdamas, kad Joan, mano žmona ir partnerė 50 metų, mirė“.

Geriausia draugė

„Ji buvo nuostabiausia mama ir močiutė, kokios mūsų vaikai ir anūkai galėjo tikėtis. Ji buvo mano geriausia draugė, mano uola, mano vedlys, mano pasaulis.“

R. Bransonas yra žinomas kaip tokių verslų, kaip avialinijų įmonė „Virgin Atlantic“, kosminio turizmo bendrovė „Virgin Galactic“ ir palydovų leidimo kompanija „Virgin Orbit“, steigėjas.

Augino tris vaikus

Jis su žmona susituokė 1989 metais ir kartu augino tris vaikus. Jų atžalos yra Holly ir Samas. Trečioji dukra, Sarah Clare, deja, mirė 1979 metais netrukus po gimimo.

2020 metais paskelbtame tinklaraščio įraše Bransonas pasidalino, kad savo būsimą žmoną jis pirmą kartą sutiko 1976 metais. Šis susitikimas įvyko įrašų studijoje „The Manor“, esančioje Oksfordšyre, Anglijoje.

„Joan buvo praktiška škotė, ir aš greitai supratau, kad ji nebus sužavėta mano įprastomis išdaigomis“, – rašė Bransonas.

Jis pasakojo, kad ji dirbo antikvariatų parduotuvėje, kurioje buvo parduodami seni ženklai ir reklamos.

„Aš svyravau neapsisprendęs prie parduotuvės, tada surinkau drąsą įeiti... Per kelias savaites, lankydamasis pas Joan, sukaupiau įspūdingą senų rankomis tapytų skardinių ženklų kolekciją, kurie reklamavo viską, nuo „Hovis“ duonos iki „Woodbine“ cigarečių“, – rašė Bransonas.

