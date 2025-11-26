Užgeso aktoriaus gyvybė: „Jis mums suteikė juoko, paguodos ir drąsos“

Per daugiau nei 70 metų trunkančią karjerą kine, televizijoje ir scenoje Lee buvo šiltai vadinamas „nacionaliniu TV tėčiu“ dėl daugelio vaidmenų, kuriuose jis vaizdavo išmintingą, vyresnį vyrą, skelbė BBC.
Tarp jo žinomiausių pasirodymų buvo griežto tėvo vaidmuo 1991 m. seriale „Kas gi yra meilė?“ ir juokingo, bet mylimo senelio vaidmuo populiariame situaciniame komedijos seriale „High Kick!“, kuris buvo transliuojamas nuo 2006 iki 2012 metų.
Sukrėtė žinia apie netektį
Žinia apie jo mirtį sukrėtė daugelį žvaigždžių, įskaitant K-pop dainininkus, kalbėjusius apie jo šilumą ir gerumą, taip pat ir prezidentą Lee Jae Myung.
„Nuo teatro iki kino ir televizijos jis mums suteikė juoko, jausmų, paguodos ir drąsos“, – feisbuko paskyroje rašė prezidentas.
Lee vaidino iki praėjusių metų, kai jis laimėjo didįjį prizą KBS Dramos apdovanojimuose už pagrindinį vaidmenį komedijos seriale „Šuo žino viską“. Jis buvo vyriausias Pietų Korėjos aktorius, kada nors gavęs šį apdovanojimą.
„Senstama tada, kai sėdi ir tikiesi, kad tavimi pasirūpins“, – sakė jis vyresnio amžiaus aktoriams kelionių šou „Seneliai gėlės“ metu. 2013 metų laida, kurioje vyresni žvaigždės leidžiasi į įtemptas keliones užsienyje, tapo kultūriniu fenomenu.
Per savo karjerą Lee pasirodė apie 140 televizijos laidų ir tęsė vaidybą scenoje iki 2024 m. spalio.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!