Darbuotojai parduotuvėje rado šį pakabuką: nustėro sužinoję, kas jo viduje

Pakabukas dingo apsiperkant vietinėje parduotuvėje, o nepavykus jo surasti, šeima buvo priversta susitaikyti su mintimi, kad atsisveikino su paskutiniu apčiuopiamu dukters atminimu. Tačiau likimas turėjo kitų planų, rašoma independent.co.uk.
Sielvarto kupina šeimos istorija
Netikėtas parduotuvės generalinis valymas po metų atnešė šeimai neįtikėtiną dovaną – jų brangiausias simbolis buvo rastas po šaldytuvu daržovių skyriuje. Tai virto jautria susivienijimo istorija, kuri primena, kiek daug gali reikšti žmogiškumas ir geranoriški poelgiai.
Tomas ir Cathy Hemishai 2019 m. neteko savo 35 metų dukters Lėjos, jos gyvybė užgeso vos per šešias savaites po agresyvaus vėžio diagnozės. Jos atminimui tėvai sukūrė specialų pakabuką su trimis gimimo akmenimis – Tomo, Cathy ir Lėjos – bei mažyte jų dukters pelenų dalimi.
Tomas prisimena: „Tai buvo vienas iš dalykų, kuriuos norėjo padaryti mano žmona, kad Lėja galėtų būti su mumis visą laiką. Mūsų gimimo akmenys buvo ten įdėti. Tai mūsų šeima, tik mes trys. Mes jos beprotiškai ilgimės visą laiką.“
Tačiau vieną dieną, apsiperkant vietinėje parduotuvėje, pakabukas netikėtai dingo. Pora išnaršė parduotuvę, automobilių stovėjimo aikštelę, savo automobilį ir namus, tačiau tai nedavė jokio rezultato.
Jie net kreipėsi pagalbos į bendruomenę, socialiniuose tinkluose dalindamiesi pakabuko nuotraukomis.
„Skaudėjo. Bet ką daryti? Tiesiog reikia judėti toliau“, – sakė Tomas.
Rastas po šaldytuvu – po ketverių metų
Visgi daugiau nei po ketverių metų parduotuvės darbuotojai, valydami šaldymo įrangą, tarp dulkių ir šiukšlių pamatė mažą pakabuką, net nenutuokdami, kas yra jo viduje.
Vis tik jo nugarėlėje išgraviruota data prikaustė dėmesį – buvo aišku, kad šis daiktas kažkam labai svarbus.
Darbuotojas pakabuką perdavė vadovei Mariai Nagel, kuri nusprendė nedelsiant imtis veiksmų. Ji paskelbė informaciją kaimynystės „Facebook“ grupėse – tose pačiose, kuriose prieš ketverius metus pagalbos ieškojo Hemishai.
Neilgai trukus vienas grupės narys atpažino pakabuką ir susisiekė su šeima. Tomas tokiu netikėtumu negalėjo patikėti:
„Kai kas nors imasi veiksmų ir daro gerus bei teisingus dalykus, tai nutinka ne itin dažnai. Esame labai dėkingi žmonėms, kurie jį rado ir grąžino jį mums, kad ji vėl būtų su mumis.“
Parduotuvės vadovės pasakojimas
Maria pasidalijo, kaip vyko radybos ir grąžinimo procesas – ji neslepia nuostabos, kad tai buvo pakabukas su mirusiosios pelenais, bet nujautė, kad jis turi grįžti pas tuos, kuriems jis svarbus.
„Pakabukas atkreipė mano dėmesį ir aš pasijutau įkvėpta surasti teisėtą savininką. Tikėjausi, kad pasinaudojusi socialiniais tinklais, jis grįš namo“, – rašė ji.
Ji pridūrė prisiminusi istoriją, kai pakabukas su dukters pelenais buvo pamestas ir niekada nerastas: „Nemaniau, kad tai galėtų būti būtent tas pamestas pakabukas, bet paaiškėjo, kad tai buvo tas pamestas pakabukas!“
Galiausiai, grąžinusi šį ypatingą pakabuką šeimai, parduotuvės darbuotoja džiaugėsi: „Mes buvome labai laimingi, kad galėjome vėl perduoti šį brangų suvenyrą Hemishų šeimai.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!