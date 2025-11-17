Užfiksuotas vaizdas Lietuvos miške nustebino net specialistus: negalėjo patikėti, ką mato

Neįprastu vaizdu, užfiksuotu šeštadienį, lapkričio 15-ąją, socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Neries regioninio parko specialistai.
Lapkričio viduryje pražydo pavasarinis augalas
Lapkričio viduryje gamtoje pražydo vienas nuodingiausių Lietuvoje augančių augalų – paprastasis žalčialunkis, kuris savo žiedus įprastai parodo pavasarį.
Specialistai pripažįsta, kad toks reiškinys – neįprastas, rudenį toks vaizdas retas ir stebinantis.
„Dalinamės šiais netikėtais žiedais iš mūsų parko. Šiandien, 2025-11-15, Karmazinų pilkapyne pastebėjome neįprastą reiškinį – pražydo tikras pavasarinis augalas PAPRASTASIS ŽALČIALUNKIS.
Atrodo, kad gamta visai pamiršo kalendorių. Tai itin retas ir stebinantis vaizdas rudenį. Tokios anomalijos gali būti susijusios su klimato permainomis, tačiau gamta visuomet moka nustebinti“, – rašoma Neries regioninio parko įraše.
Artimiausių dienų orai
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, artimiausiomis dienomis Lietuvoje išliks vėjuoti ir drėgni orai, o kai kur teks saugotis ir slidžių kelių. Vietomis lauks lietus, naktimis formuosis plikledis ir rūkas, o stiprėjant vakarų krypčių vėjui temperatūra svyruos apie 0–7 laipsnius šilumos.
Dalinamės naujausia meteo.lt sinoptikų artimiausių dienų orų prognoze:
Šiandien vietomis krituliai, daugiausia lietus. Rytą kai kur plikledis, rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra 0–5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpi krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, dieną vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Trečiadienį daugiausia šiaurės vakarinėje šalies pusėje krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 40 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Pietinėje ir rytinėje dalyje – daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 9–10 laipsnių šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
