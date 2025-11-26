 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda lankysis Kretingos rajone

2025-11-26 07:36 / šaltinis: BNS
2025-11-26 07:36

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį dirbs Kretingos rajone, Salantų gimnazijoje dalyvaus diskusijoje su moksleiviais pilietiškumo tema.

Gitanas Nausėda. ELTA / Josvydas Elinskas

2

Vizitą šalies vadovas pradės Kretingos Rotušės aikštėje, kur padės gėlių prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo, vėliau susitiks su Kretingos rajono savivaldybės meru Antanu Kalniumi.

Taip pat prezidentas susitiks su rajono senjorų, trečiojo amžiaus universiteto ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kretingos bendrijos bendruomenėmis.

