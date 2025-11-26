Nausėda lankysis Kretingos rajone

Vizitą šalies vadovas pradės Kretingos Rotušės aikštėje, kur padės gėlių prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo, vėliau susitiks su Kretingos rajono savivaldybės meru Antanu Kalniumi.
Taip pat prezidentas susitiks su rajono senjorų, trečiojo amžiaus universiteto ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kretingos bendrijos bendruomenėmis.
