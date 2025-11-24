 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė legendinis aktorius: „Man tavęs trūks“

2025-11-24 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 09:55

Užgeso žinomo aktoriaus Udo Kiero gyvybė. 81-erių Vokietijos aktorius mirė sekmadienio rytą, pranešė jo partneris Delbertas McBride’as.

U. Kiero karjera apėmė daugiau nei 200 vaidmenų per penkis dešimtmečius, skelbė mirror.co.uk.

Netektis

Jo profesinis kelias daugelį metų vedė jį tarp Europos ir Jungtinių Valstijų, kol galiausiai jis apsigyveno Los Andžele ir Palm Springse.

Sulaukęs 18 metų, U. Kieras persikėlė į Londoną, išmoko anglų kalbą ir pradėjo savo karjerą pagrindiniu vaidmeniu 1966 m. trumpametražiame filme „Road to Saint Tropez“.

Jis taip pat vaidino filmuose „Flesh for Frankenstein“ (1973) ir „Blood for Dracula“ (1974).

Komedijantas ir aktorius Dane Cook „X“ platformoje pagerbė Kierą kaip „vieną juokingiausių žmonių, kokius jis kada nors sutiko“.

Jis parašė: „Man tavęs trūks, Udo Kier. Tu ne tik turėjai pačias šauniausias istorijas, bet ir buvai malonus šeimininkas, ir aš netikiu, kad žmonės patikės, kai pasakysiu, jog buvai vienas juokingiausių žmonių, kokius kada nors sutikau. Amžiną atilsį – filmavimo aikštelėje prie „American Exit“ greitkelių scenų turėsiu vieną iš savo mėgstamiausių prisiminimų.“

 

