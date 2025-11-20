Mirė legendinės grupės narys: „Esu šokiruotas ir be galo sukrėstas sužinojęs naujieną“

G. Mounfieldo bosinė gitara buvo neatskiriama grupės „The Stone Roses“ skambesio dalis, skelbė bbc.com.
Netektis
1996 m. jis prisijungė prie kitos svarbios grupės „Primal Scream“ ir grojo su ja 15 metų.
Muzikanto brolis Gregas pranešė apie jo mirtį „su didžiausia širdgėla“ feisbuko įraše.
„Oasis“ dainininkas Liamas Gallagheris pirmasis pagerbė Mani atminimą, rašydamas: „Esu šokiruotas ir be galo sukrėstas sužinojęs naujieną apie Mani. Mano herojus, ilsėkis ramybėje.“
„The Stone Roses“ grupės draugas Ian Brown taip pat pagerbė jį socialiniame tinkle X, rašydamas: „Ilsėkis ramybėje.“
Mounfieldo žmona Imelda mirė 2023 m. lapkritį, praėjus trejiems metams po to, kai jai buvo diagnozuota žarnyno vėžys.
Pora augino dvynukus, kurie gimė 2013 m.
„Happy Mondays“ lyderis Shaun Ryderis parašė: „RIP Mani – nuoširdžiausios užuojautos jo dvynukams ir visai jo šeimai.“
Ryderio grupės „Happy Mondays“ kolegė, vokalistė Rowetta, pasidalijo nuotrauka su Mani ir Imelda socialiniame tinkle X su žinute: „Labai tavęs pasiilgsime. Visi mano meilės linkėjimai berniukams, šeimai ir visiems, kurie jį pažinojo ir mylėjo.“
