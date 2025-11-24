„Būkite atsargūs“ – sinoptikė įspėja, kad netrukus užgrius žiemos „spąstai“

Kaip praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, šį savaitgalį daugelyje Lietuvos rajonų buvo gerokai atšalę, o vietomis sulaukėme dar šį rudenį neregėtų šalčių.
Tuo metu E. Latvėnaitė skelbia, kad iš pietų Lietuvoje keliauja nedidelis ciklonas, tad tiek šiandien, tiek antradienį sulauksime sniego.
Tiesa, sinoptikė priduria, kad šiaurės vakaruose, virš Atlanto stiprėja audringų ciklonų sistema, besiplečianti į pietus, kuri su savimi iki Viduržemio jūros nešasi ir šaltą poliarinių platumų orą.
O ten šaltas oras, susidūręs su šiltais vandenimis, nulems, kad susidarys nauji, kupini drėgmės, audringi ciklonai.
„Vienas iš jų, jau trečiadienį, savo šiaurės vakariniu, vėliau vakariniu pakraščiu Lietuvą pasieks, gerokų kritulių, daugiausia sniego atneš, dar ir stipresniu, žvarbiu šiaurinių krypčių vėju pašukuos, kai kur sniegą pagainios, o pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose šlapdribą su lietumi drėbs, lijundra slidžius spąstus paspęs“, – įspėja sinoptikė.
Pavojingi reiškiniai turėtų pasireikšti ir ketvirtadienį, o E. Latvėnaitė priduria, kad su darganotais orais bus ir blogas matomumas, todėl gyventojai turėtų būti atsargūs.
„Darganotas, su visokiais pavojingais reiškiniais bus dar ir ketvirtadienis. Kartu su darganomis matomumas bus blogas. Tad trečiadienį ir ketvirtadienį būkite atsargūs.
Nuo penktadienio kritulių bus mažiau, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose, čia kiek šiltesnis oras nedidelį atodrėkį atneš, o su juo ir miglas, o kai kur ir lijundras, pūs stipresnis, jau pietinių krypčių vėjas. Bet pietiniuose ir rytiniuose rajonuose dar šaltukas naktimis spaus, dienomis irgi menkai tesušils“, – teigia E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, lapkričio 20 d., protarpiais nedideli krituliai, nakties pradžioje gausesni vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, rytą–popietę vietomis vėl gali padrabstyti įvairių kritulių. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Naktį –1–(–)4 °C, pajūryje 0–+2 °C, dieną +1–+3 °C, pajūryje apie +4–+5 °C.
Penktadienį, lapkričio 21 d., protarpiais krituliai, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose: naktį vyraus šlapdriba su sniegu, dieną jau daugiausia lietus su viena kita šlapia snaige. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s, dieną pajūryje gūsiai 18–20 m/s. Naktį –3–+1 °C, vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose +2–+4 °C, dieną +2–+4 °C, pajūryje apie +5–+6 °C.
Šeštadienį, lapkričio 22 d., nedideli krituliai pajūryje ir pačiame vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje: naktį daugiausia šlapdriba, dieną lietus ar dulksna. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas naktį vakarų, dieną pietvakarių 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Naktį 0–(–)4 °C, šilčiausia pajūryje +1–+3 °C, dieną +1–+4 °C, pajūryje apie +5–+6 °C.
Sekmadienį, lapkričio 23 d., naktį nedideli krituliai pajūryje ir vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje, o pavakare jau gali pasnigti pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Naktį ir rytą plikledis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį –2–(–)5 °C, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose 0–+2 °C, dieną 0–+4 °C, šilčiausia pajūryje.
Pirmadienį, lapkričio 24 d., protarpiais pasnigs, daugiausia naktį ir rytą. Vėjas pietų, pietryčių 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Naktį –1–(–)4 °C, pajūryje apie 0–+2 °C, dieną 0–(–)2 °C, pajūryje +1–+3 °C.
Antradienį, lapkričio 25 d., naktį be ženklesnių kritulių, plikledis. Ryte ir dieną gausoki krituliai: ryte ir dienos pradžioje snigs, vėliau vakariniuose ir pietiniuose rajonuose daugiausia lis. Vėjas pietryčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį –2–(–)6 °C, dieną +2–(–)1 °C.
Trečiadienį, lapkričio 26 d., protarpiais krituliai: naktį sniegas su šlapdriba, dieną jau lietus su šlapdriba, vakare vėl galimas sniegas. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį apie 0 °C, vakariniame pakraštyje +1–+3 °C, dieną 0–+3 °C.
Ketvirtadienį, lapkričio 27 d., protarpiais krituliai, daugiausia šlapdriba, pajūryje daugiausia lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių: naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį –2–+1 °C, pajūryje +2–+4 °C, dieną 0–+2 °C, pajūryje +3–+5 °C.
