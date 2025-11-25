 
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Liūdna žinia – mirė garsi kulinarė: kolegos sukrėsti

2025-11-25 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 11:25

Mirė pasaulyje garsi šefė, maisto žurnalistė ir lėtojo maisto judėjimo puoselėtoja Skye Gyngell. Virtuvės profesionalė mirė būdama 62-ejų, po metus trukusios kovos su reta ir agresyvia odos vėžio forma – Merkelio ląstelių karcinoma.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

0

Tragiška žinia pasirodė vos keliomis dienomis po pranešimo apie jos motinos mirtį.

Skye šeima patvirtino mirties faktą ir paskelbė jautrų pareiškimą: „Labai liūdime pranešdami apie Skye Gyngell mirtį lapkričio 22-ąją Londone, ją supant šeimai ir artimiesiems. Ji palieka įspūdingą palikimą ir yra įkvėpimas mums visiems.“

Diagnozė, kurią šefė išgirdo prieš metus, buvo staigi ir netikėta – Merkelio ląstelių karcinoma yra itin greitai augantis ir itin retas odos vėžys. Pastarosiomis savaitėmis Gyngell išgyveno dar vieną smūgį – mirė jos mama, apie tai viešai pranešė šeimos narė Leila McKinnon, rašo mirror.co.uk. 

Moters pasiekimai buvo įspūdingi

Karjeros pradžioje Skye tapo viena iš lėtojo maisto judėjimo – tradicinės virtuvės, vietinių produktų ir sezoninių ingredientų puoselėjimo – pradininkių. Vėliau ji užėmė vyriausiosios šefės pareigas „Petersham Nurseries Café“, kur 2011 m. pelnė Michelin žvaigždę. Ji tapo pirmąja ir iki šiol vienintele australe moterimi, sulaukusia tokio įvertinimo.

Vis dėlto pati šefė vėliau nevengė atvirumo – vos palikusi restoraną ji vadino žvaigždę „prakeiksmu“, nes su apdovanojimu atėję lūkesčiai, jos teigimu, nebuvo suderinami su kuklia restorano infrastruktūra.

„Jeigu kada nors turėsiu dar vieną restoraną, meldžiuosi, kad negautume žvaigždės“, – yra sakiusi ji Australijos žiniasklaidai.

Vėliau Skye pripažino besigailinti šių žodžių, tačiau pabrėžė, kad dirbo itin sudėtingomis sąlygomis: „Michelin žvaigždė buvo nuostabus įvertinimas. Bet infrastruktūra buvo labai ribota – iš esmės gaminome garaže“, – pasakojo ji „Evening Standard“.

Kolegos sukrėsti

Jamie Oliveris socialiniuose tinkluose pagerbė moters  atminimą: „Ji buvo nuostabi moteris, neįtikėtina šefė ir geros širdies žmogus. Jos labai, labai, labai trūks. Ačiū tau už įkvėpimą jauniems virėjams.“

Nigella Lawson pabrėžė, kad šios netekties mastas – milžiniškas: „Nesvarbu, kaip sunkiai sirgo žmogus, jo mirtis vis tiek šokiruoja. Baisu, kad Skye jau nebėra šiame pasaulyje. Tai didžiulė netektis. Širdis plyšta dėl jos dukrų Holly ir Evie ir visų, kurie ją mylėjo bei iš jos mokėsi.“

Australijos kulinarijos žvaigždė Kylie Kwong Skye pavadino „viena geriausių visų laikų šefių“, o Sidnėjaus operos teatro kulinarijos direktorė Danielle Alvarez teigė, kad ji buvo „įkvėpimas mums visiems“.

