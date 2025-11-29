Mirė per pratybas Pabradėje sužeistas Belgijos karys: kariuomenė pateikė daugiau detalių

Karys mirė po šaudymo pratybų metu patirtų sužeidimų, incidento vietoje suteikus pirmąją pagalbą nukentėjusysis skubiai transportuotas į Santaros klinikas, dėl jo gyvybės visą parą kovojo Lietuvos medikai, tačiau dėl ypatingai sunkių ir daugybinių kūno sužalojimų karys neišgyveno.
„Reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusio kario šeimai, kolegoms ir savo artimai sąjungininkei Belgijai. Lietuva tvirtai stovi kartu su Belgija šios itin skaudžios nelaimės akivaizdoje,“ – sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Belgijos karys tarnavo NATO daugianacionalinėje kovinėje grupėje, dislokuotoje Rukloje.
Prezidentas reiškia užuojautą
Prezidentas Gitanas Nausėda reiškia užuojautą dėl Belgijos kario žūties, kuris buvo sunkiai sužeistas per pratybas Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje.
Valstybės vadovas perduoda nuoširdžią užuojautą Belgijos Ministrui Pirmininkui Bartui De Weveriui, žuvusio kario artimiesiems, draugams, bendražygiams ir visai belgų tautai.
„Su giliu liūdesiu ir sielvartu priėmiau žinią apie Belgijos kario žūtį pratybų metu. Netekties skausmą dalijamės visi kartu – ir NATO daugianacionalinės kovinės grupės tarnybos draugai, ir Lietuvos kariuomenė, ir Lietuvos žmonės“, – sakė Prezidentas.
Prezidentas pabrėžė vertinantis neįkainojamą Belgijos karių, kurie dislokuojami Lietuvoje kaip NATO daugianacionalinės kovinės grupės dalis, indėlį užtikrinant Lietuvos ir viso NATO rytinio sparno saugumą.
„Belgijos karių buvimas mūsų regione – tai ne tik Lietuvos, bet ir visos transatlantinės bendruomenės saugumo garantas“, – teigė šalies vadovas.
