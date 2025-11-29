 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mirė per pratybas Pabradėje sužeistas Belgijos karys: kariuomenė pateikė daugiau detalių

Atnaujinta 19.52 val.
2025-11-29 19:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-29 19:29

Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės vadovybė reiškia gilią užuojautą lapkričio 29 d. nuo patirtų sužalojimų mirusio Belgijos kario artimiesiems ir tarnybos draugams, praneša kariuomenė.

Belgijos kariuomenė

40

Karys mirė po šaudymo pratybų metu patirtų sužeidimų, incidento vietoje suteikus pirmąją pagalbą nukentėjusysis skubiai transportuotas į Santaros klinikas, dėl jo gyvybės visą parą kovojo Lietuvos medikai, tačiau dėl ypatingai sunkių ir daugybinių kūno sužalojimų karys neišgyveno. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusio kario šeimai, kolegoms ir savo artimai sąjungininkei Belgijai. Lietuva tvirtai stovi kartu su Belgija šios itin skaudžios nelaimės akivaizdoje,“ – sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

Belgijos karys tarnavo NATO daugianacionalinėje kovinėje grupėje, dislokuotoje Rukloje. 

Prezidentas reiškia užuojautą

Prezidentas Gitanas Nausėda reiškia užuojautą dėl Belgijos kario žūties, kuris buvo sunkiai sužeistas per pratybas Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje.

Valstybės vadovas perduoda nuoširdžią užuojautą Belgijos Ministrui Pirmininkui Bartui De Weveriui, žuvusio kario artimiesiems, draugams, bendražygiams ir visai belgų tautai.

„Su giliu liūdesiu ir sielvartu priėmiau žinią apie Belgijos kario žūtį pratybų metu. Netekties skausmą dalijamės visi kartu – ir NATO daugianacionalinės kovinės grupės tarnybos draugai, ir Lietuvos kariuomenė, ir Lietuvos žmonės“, – sakė Prezidentas.

Prezidentas pabrėžė vertinantis neįkainojamą Belgijos karių, kurie dislokuojami Lietuvoje kaip NATO daugianacionalinės kovinės grupės dalis, indėlį užtikrinant Lietuvos ir viso NATO rytinio sparno saugumą.

„Belgijos karių buvimas mūsų regione – tai ne tik Lietuvos, bet ir visos transatlantinės bendruomenės saugumo garantas“, – teigė šalies vadovas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

ajot
ajot
2025-11-29 19:41
Nelaimė šeimai. Gerai kad nėra klausimo-ar patiko straipsnis.
Iy
Iy
2025-11-29 19:36
Butu lietuvis nieko apie tai net nezinotume
Nausėdienė demo
Nausėdienė demo
2025-11-29 19:49
Karys mirė ir mes liūdime. O tikrai buvo šlykštu žiūrėti į Nausėdienę šiandien Rotušės aikštėje.
