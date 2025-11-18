 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Belgijoje atlikta 18 kratų ir suimti 8 asmenys: planavo prokuroro nužudymą

2025-11-18 14:45 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 14:45

Belgijos pareigūnai antradienį pranešė sulaikę aštuonis asmenis dėl įtariamo su narkotikais susijusio sąmokslo nužudyti Briuselio vyriausiąjį prokurorą Julieną Moinilą. 

Belgijos policija (nuotr. SCANPIX)

Belgijos pareigūnai antradienį pranešė sulaikę aštuonis asmenis dėl įtariamo su narkotikais susijusio sąmokslo nužudyti Briuselio vyriausiąjį prokurorą Julieną Moinilą. 

REKLAMA
0

Policija suėmė asmenis, kai rytą atliko 18 kratų, daugiausia sostinėje, po kelis mėnesius trukusio tyrimo, pranešė federalinė prokuratūra. 

„Panašu, kad pagrindiniai įtariamieji turi teistumo įrašų, susijusių su organizuota prekyba narkotikais. Manoma, kad jie aktyviai veikia Albanijos nusikalstamame pasaulyje“, – sakoma pranešime ir priduriama, kad įtariamieji buvo apklausti ir stos prieš teisėją. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valdžia teigia liepą pradėjusi tyrimą, kai sužinojo apie sąmokslą nužudyti prokurorą J. Moinilą. Vis dėlto, pasak federalinės prokuratūros, dar per anksti „patvirtinti ar paneigti“, kad buvo rezgamas sąmokslas.

REKLAMA
REKLAMA

 „Šis tyrimas dar kartą parodo, kad būtina geriau apsaugoti policijos pareigūnus ir teisėjus, kasdien kovojančius su organizuotu nusikalstamumu“, – sakė federalinė prokurorė Ann Fransen. 

REKLAMA

Šiaurės vakarinėje Europos žemyno pakrantėje esanti Belgija tapo narkotikus vežančių nusikalstamų gaujų centru. Pastaruoju metu Briuselyje padaugėjo nusikaltimų, susijusių su besivaržančių narkotikų prekeivių gaujų kivirčais. Tai anksčiau buvo būdinga tik Antverpeno uostamiestyje. 

Buvęs federalinis prokuroras J. Moinilas šių metų sausį pradėjo eiti biuro Briuselyje vadovo pareigas. Jis jau kelis mėnesius gyvena saugomas policijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų