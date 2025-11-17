„Politico“: EK ramina Belgiją – riziką dėl Rusijos turto panaudojimo prisiims visa ES

Leidinys susipažino su vidiniu pranešimu, kuris buvo pridėtas prie pirmadienio ryte Europos Sąjungos (ES) sostinėms išsiųsto laiško. Jame EK pirmininkė Ursula von der Leyen teigė, kad ES šalys yra pasirengusios prisiimti Rusijos atsakomųjų veiksmų riziką ateityje.
Dar viena nuolaida Belgijos premjerui Bartui De Weveriui – EK pareiškė, kad ES šalys prisiims riziką „ir po to, kai bus panaikintas turto įšaldymas“
Belgija bijo, kad sulauks Rusijos teisinių veiksmų
Belgija baiminasi, kad panaudojusi rusų turtą sulauktų Rusijos teisinių veiksmų šalyje ir užsienyje, nes sankcionuotos lėšos laikomos Briuselyje įsikūrusiame finansiniame depozitoriume „Euroclear“. B. De Weveris iš kitų bloko šalių reikalauja finansinių garantijų, kad galėtų gintis nuo Kremliaus teisininkų, kurie galėtų įtikinti teismą grąžinti pinigus Maskvai.
Šis klausimas kelia didelį susirūpinimą Belgijai, pasirašiusiai dvišalę investicijų sutartį su Rusija dar 1989 m..
„Garantijos taip pat apimtų riziką, kylančią iš dvišalių investicijų sutarčių, susijusių su Rusijos valstybės turto įšaldymu“, – rašė U. von der Leyen.
Pranešime pateikiamos dar dvi finansavimo galimybės, kurias reikėtų apsvarstyti, jei Rusijos turtas nebūtų panaudotas paskolai finansuoti. Abiem atvejais ES turėtų remti Ukrainą iš savo kišenės.
U. Von der Leyen laišką parašė po susitikimo su B. De Weveriu praėjusį penktadienį. Susitikimas surengtas po kelias savaites trukusių dvišalių derybų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!