 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Politico“: EK ramina Belgiją – riziką dėl Rusijos turto panaudojimo prisiims visa ES

2025-11-17 15:33 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 15:33

Siekdama nuraminti susirūpinusią Belgiją, Europos Komisija (EK) pasiūlė dideles garantijas Ukrainai suteikiamai 140 mlrd. eurų paskolai. Anot EK, Belgija nebus palikta viena spręsti teisinių ar finansinių pasekmių, susijusių su šalies teritorijoje esančio Rusijos turto panaudojimu, rašo „Politico“.

Ursula von der Leyen (nuotr. Organizatorių)

Siekdama nuraminti susirūpinusią Belgiją, Europos Komisija (EK) pasiūlė dideles garantijas Ukrainai suteikiamai 140 mlrd. eurų paskolai. Anot EK, Belgija nebus palikta viena spręsti teisinių ar finansinių pasekmių, susijusių su šalies teritorijoje esančio Rusijos turto panaudojimu, rašo „Politico“.

REKLAMA
7

Leidinys susipažino su vidiniu pranešimu, kuris buvo pridėtas prie pirmadienio ryte Europos Sąjungos (ES) sostinėms išsiųsto laiško. Jame EK pirmininkė Ursula von der Leyen teigė, kad ES šalys yra pasirengusios prisiimti Rusijos atsakomųjų veiksmų riziką ateityje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar viena nuolaida Belgijos premjerui Bartui De Weveriui – EK pareiškė, kad ES šalys prisiims riziką „ir po to, kai bus panaikintas turto įšaldymas“

REKLAMA
REKLAMA

Belgija bijo, kad sulauks Rusijos teisinių veiksmų

Belgija baiminasi, kad panaudojusi rusų turtą sulauktų Rusijos teisinių veiksmų šalyje ir užsienyje, nes sankcionuotos lėšos laikomos Briuselyje įsikūrusiame finansiniame depozitoriume „Euroclear“. B. De Weveris iš kitų bloko šalių reikalauja finansinių garantijų, kad galėtų gintis nuo Kremliaus teisininkų, kurie galėtų įtikinti teismą grąžinti pinigus Maskvai.

REKLAMA

Šis klausimas kelia didelį susirūpinimą Belgijai, pasirašiusiai dvišalę investicijų sutartį su Rusija dar 1989 m..

„Garantijos taip pat apimtų riziką, kylančią iš dvišalių investicijų sutarčių, susijusių su Rusijos valstybės turto įšaldymu“, – rašė U. von der Leyen.

Pranešime pateikiamos dar dvi finansavimo galimybės, kurias reikėtų apsvarstyti, jei Rusijos turtas nebūtų panaudotas paskolai finansuoti. Abiem atvejais ES turėtų remti Ukrainą iš savo kišenės.

U. Von der Leyen laišką parašė po susitikimo su B. De Weveriu praėjusį penktadienį. Susitikimas surengtas po kelias savaites trukusių dvišalių derybų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų