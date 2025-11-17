Europos Komisija: euro zonos ekonomika šiemet augs sparčiau, kitąmet lėčiau nei tikėtasi anksčiau

EK pažymėjo, kad ekonomikos raidos per tris šių metų ketvirčius rezultatai pranoko lūkesčius, o tai lėmė eksporto į JAV augimas, verslui didinus atsargas prieš pakeltų JAV importo muitų įsigaliojimą, taip pat solidesnės nei tikėtasi investicijos į įrangą bei nematerialųjį turtą, nurodo „Trading Economics“.
Tuo tarpu euro zonos ekonomikos augimo kitąmet prognozė apkarpyta nuo 1,4 proc. iki 1,2 proc., o 2027-aisiais pranašaujama plėtra 1,4 procento.
Visos Europos Sąjungos ekonomikos augimo 2025-aisiais prognozė kilstelėta nuo 1,1 proc. iki 1,4 proc., ateinančiais metais – sumažinta nuo 1,5 proc. iki 1,4 proc., o 2027 metais pranašaujamas augimas 1,5 procento.
Naujausiais EK skaičiavimais, infliacija šiemet sieks 2,5 proc. ES (ankstesnė prognozė – 2,3 proc.). ir 2,1 proc. vien tik euro zonoje (2,1 proc.), kitąmet – atitinkamai 2,1 proc. (1,9 proc.) ir 1,9 proc. (1,7 proc.), 2027-aisiais – 2,2 proc. ir 2,0 procento.