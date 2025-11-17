 
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Europos Komisija: euro zonos ekonomika šiemet augs sparčiau, kitąmet lėčiau nei tikėtasi anksčiau

2025-11-17 15:19 / šaltinis: BNS
2025-11-17 15:19

Europos Komisija (EK) padidino euro zonos bendrojo vidaus produkto (BVP) didėjimo šiais metais prognozę iki 1,3 proc. nuo prieš pusmetį skelbtų 0,9 procento.

Europos Komisija (nuotr. SCANPIX)

Europos Komisija (EK) padidino euro zonos bendrojo vidaus produkto (BVP) didėjimo šiais metais prognozę iki 1,3 proc. nuo prieš pusmetį skelbtų 0,9 procento.

0

EK pažymėjo, kad ekonomikos raidos per tris šių metų ketvirčius rezultatai pranoko lūkesčius, o tai lėmė eksporto į JAV augimas, verslui didinus atsargas prieš pakeltų JAV importo muitų įsigaliojimą, taip pat solidesnės nei tikėtasi investicijos į įrangą bei nematerialųjį turtą, nurodo „Trading Economics“.

Tuo tarpu euro zonos ekonomikos augimo kitąmet prognozė apkarpyta nuo 1,4 proc. iki 1,2 proc., o 2027-aisiais pranašaujama plėtra 1,4 procento.

Visos Europos Sąjungos ekonomikos augimo 2025-aisiais prognozė kilstelėta nuo 1,1 proc. iki 1,4 proc., ateinančiais metais – sumažinta nuo 1,5 proc. iki 1,4 proc., o 2027 metais pranašaujamas augimas 1,5 procento.

Naujausiais EK skaičiavimais, infliacija šiemet sieks 2,5 proc. ES (ankstesnė prognozė – 2,3 proc.). ir 2,1 proc. vien tik euro zonoje (2,1 proc.), kitąmet – atitinkamai 2,1 proc. (1,9 proc.) ir 1,9 proc. (1,7 proc.), 2027-aisiais – 2,2 proc. ir 2,0 procento.

