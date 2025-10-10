EK vadovė: Nobelio taikos premija Mariai Corinai Machado simbolizuoja drąsą ir laisvės balsą

„Venesueloje ir visame pasaulyje. Tai yra galinga žinia. Laisvės dvasia negali būti įkalinta. Demokratijos troškimas visada nugali. Brangioji Maria, kova tęsiasi“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė U. von der Leyen.
Šių metų Nobelio taikos premija M. C. Machado paskirta už „jos nenuilstamą darbą propaguojant demokratines teises Venesuelos žmonėms ir už jos kovą siekiant teisingos ir taikios pereigos nuo diktatūros prie demokratijos“, penktadienį paskelbė Norvegijos Nobelio komiteto Osle pirmininkas Jorgenas Watne Frydnesas.
