TV3 naujienos > Užsienis > Europa

EK vadovė: Nobelio taikos premija Mariai Corinai Machado simbolizuoja drąsą ir laisvės balsą

2025-10-10 14:47 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-10 14:47

Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen penktadienį pagerbė Venesuelos opozicijos lyderės Marios Corinos Machado Nobelio taikos premijos laimėjimą, sakydama, kad šis apdovanojimas simbolizuoja ne tik jos drąsą, „bet ir kiekvieną balsą, kuris atsisako būti nutildytas“.

Ursula von der Leyen (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen penktadienį pagerbė Venesuelos opozicijos lyderės Marios Corinos Machado Nobelio taikos premijos laimėjimą, sakydama, kad šis apdovanojimas simbolizuoja ne tik jos drąsą, „bet ir kiekvieną balsą, kuris atsisako būti nutildytas".

3

„Venesueloje ir visame pasaulyje. Tai yra galinga žinia. Laisvės dvasia negali būti įkalinta. Demokratijos troškimas visada nugali. Brangioji Maria, kova tęsiasi“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė U. von der Leyen.

Šių metų Nobelio taikos premija M. C. Machado paskirta už „jos nenuilstamą darbą propaguojant demokratines teises Venesuelos žmonėms ir už jos kovą siekiant teisingos ir taikios pereigos nuo diktatūros prie demokratijos“, penktadienį paskelbė Norvegijos Nobelio komiteto Osle pirmininkas Jorgenas Watne Frydnesas.

