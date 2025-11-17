 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Orbanas paramą Ukrainai palygino su „dėže degtinės alkoholikui“

2025-11-17 20:56
2025-11-17 20:56

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas atmetė Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen raginimą toliau teikti finansinę paramą Ukrainai ir palygino paramą karo nuniokotai šaliai su „dėže degtinės alkoholikui“, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Orbanas: Vengrija nenori būti Europos Sąjungoje su Ukraina – jos likimas yra būti šalia Rusijos (nuotr. SCANPIX)

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas atmetė Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen raginimą toliau teikti finansinę paramą Ukrainai ir palygino paramą karo nuniokotai šaliai su „dėže degtinės alkoholikui“, rašo „Evropeiskaja pravda“.

5

V. Orbanas teigė gavęs U. von der Leyen laišką, kuriame ji prašo ES valstybių padėti kompensuoti Ukrainos biudžeto deficitą.

Paramą Ukrainai palygino su „dėže degtinės alkoholikui“

„Keista. Tuo metu, kai tapo akivaizdu, kad karinė mafija grobia Europos mokesčių mokėtojų pinigus, užuot reikalavusi realios kontrolės ar sustabdžiusi išmokas, Komisijos pirmininkė siūlo siųsti dar daugiau lėšų“, – teigė Vengrijos premjeras.

Jo nuomone, ši situacija „primena bandymą padėti alkoholikui, nusiuntus jam dar vieną dėžę degtinės“.

„Vengrija neprarado sveiko proto“, – apibendrino V. Orbanas.

Ar jis
Ar jis
2025-11-17 21:04
O rusiškų dujų nepalygino su "dėže degtinės alkoholikui" ?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
