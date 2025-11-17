Orbanas paramą Ukrainai palygino su „dėže degtinės alkoholikui“

V. Orbanas teigė gavęs U. von der Leyen laišką, kuriame ji prašo ES valstybių padėti kompensuoti Ukrainos biudžeto deficitą.
Paramą Ukrainai palygino su „dėže degtinės alkoholikui“
„Keista. Tuo metu, kai tapo akivaizdu, kad karinė mafija grobia Europos mokesčių mokėtojų pinigus, užuot reikalavusi realios kontrolės ar sustabdžiusi išmokas, Komisijos pirmininkė siūlo siųsti dar daugiau lėšų“, – teigė Vengrijos premjeras.
Jo nuomone, ši situacija „primena bandymą padėti alkoholikui, nusiuntus jam dar vieną dėžę degtinės“.
„Vengrija neprarado sveiko proto“, – apibendrino V. Orbanas.
