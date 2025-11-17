 
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Medvedevas atkirto Macronui dėl karo pabaigos: „Datą nustatys Maskva“

2025-11-17 19:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 19:34

Dmitrijus Medvedevas kirto Emanueliui Macronui – Rusijos saugumo tarybos vicepirmininkas pareiškė, kad karo Ukrainoje pabaigos datas nustatinėti gali tik Maskva, o „specialioji operacija“ tęsis tol, kol Kremlius pasieks savo tikslus.

Medvedevas pasiuto po ES sankcijų paskelbimo: „Nekęsime jūsų taip stipriai, kaip mūsų protėviai“ (nuotr. SCANPIX)

Buvęs Rusijos prezidentas ir dabartinis Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas D. Medvedevas sureagavo į Prancūzijos prezidento E. Macrono prognozę dėl to, kada baigsis karas Ukrainoje.

Karo pabaigos datą nustatys Maskva

Pasak jo, tik Maskva nuspręs, kada tai įvyks.

„Specialioji karinė operacija tęsiasi. Mes ją tęsime tol, kol Rusija pasieks savo tikslus“, – sakė jis.

