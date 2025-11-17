Medvedevas atkirto Macronui dėl karo pabaigos: „Datą nustatys Maskva“

Buvęs Rusijos prezidentas ir dabartinis Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas D. Medvedevas sureagavo į Prancūzijos prezidento E. Macrono prognozę dėl to, kada baigsis karas Ukrainoje.
Karo pabaigos datą nustatys Maskva
Pasak jo, tik Maskva nuspręs, kada tai įvyks.
„Specialioji karinė operacija tęsiasi. Mes ją tęsime tol, kol Rusija pasieks savo tikslus“, – sakė jis.
