Prieš pat garsios Lietuvos dailininkės laidotuves – jautrūs kolegų prisiminimai: artimieji turi 1 prašymą

Kaip rašoma spaudos pranešime, atsisveikinti su menininke žmonės kviečiami gruodžio 3-ąją nuo 11 iki 21 val. ir gruodžio 4-ąją nuo 9 iki 11 val. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus padalinyje – teatre „Meno fortas“. Artimieji prašo velionės atminimą pagerbti baltu gėlės žiedu.
Urna su velionės pelenais bus laidojama Šiluvos miestelio kapinėse.
A. Jankauskas: „Šalia žemiškojo turėjusi ir didelį poetinį pradą“
Teatro „Meno fortas“ direktorius, E. Nekrošiaus spektaklių šviesų dailininkas Audrius Jankauskas Nadeždą Gultiajevą prisimena kaip itin nuoširdžią asmenybę.
„Nadežda, visų pirma, buvo labai šiltai bendraujantis žmogus. Jeigu Eimunto Nekrošiaus spektaklių repeticijose trūkdavo kažkokių jausminių detalių, Nadežda savo įžvalgomis, idėjomis jas užpildydavo. Tačiau krizinėse situacijose iš jos sklido racionalumas, pačia geriausia prasme – išmintingai ir šaltu protu daug dalykų sustatydavo į savo vietas. Nepaisant mus siejančių kūrybinių dalykų, galėjome kalbėti pačiomis žmogiškiausiomis temomis – nuo buities, virtuvės reikalų iki poezijos. Tai parodo, koks didelis buvo Nadeždos vidinis diapazonas, šalia labai žemiškojo turėjusi ir didelį poetinį pradą“, – sakė A. Jankauskas.
Nadežda Gultiajeva buvo daugumos E. Nekrošiaus spektaklių dailininkė, kūrė ne tik scenografiją, bet ir kostiumus. Anot A. Jankausko, ji ir režisierius buvo kūrybinis vienis. Turbūt neišvengta diskusijų, ginčų namuose bei darbuose, bet abudu turėjo bendrus matymo kanonus, eidavo ta pačia stilistine kryptimi, žiūrint iš šiandieninės perspektyvos, netgi archajiškos. „Jie alsavo vienas kitu“, – teigė teatro „Meno fortas“ vadovas A. Jankauskas.
Dalia Storyk: „Išmintinga, tvirtą nuomonę turėjusi asmenybė“
Aktorės Dalia Storyk draugystė su dailininke Nadežda Gultiajeva prasidėjo nuo pat menininkės atvykimo į Lietuvą. „Pamenu, kaip E. Nekrošius Nadeždą supažindino su kolegomis. Tokia tyli, labai graži ir dvelkianti išmintinga ramybe ji stovėjo šalia režisieriaus“, – teigė aktorė.
Netekusi ilgametės draugės D. Storyk pamena judviejų diskusijas po koncertų, spektaklių, kai išryškėdavo tvirta, tačiau nekategoriška Nadeždos nuomonė vienu ar kitu meniniu klausimu ir kaip abidvi juokdavosi iš jų ekspertinių vertinimų.
„Bet kokia tema ji turėjo stipriai argumentuotą poziciją, tačiau niekada nepiktnaudžiavo asmeniškumais, nesiremdavo jokiais gandais. Nadežda buvo labai mandagi, išmintinga ir jautri asmenybė, skaudžiai pergyvenusi dėl rusijos sukelto karo Ukrainoje“, – prisiminimais apie bičiulę dalijosi aktorė D. Storyk.
Remigijus Vilkaitis: „Ji tikrai nebuvo Eimunto šešėlyje“
Pasak aktoriaus Remigijaus Vilkaičio, jo bičiulystė su Nadežda Gultiajeva prasidėjo nuo E. Nekrošiaus spektaklio „Kvadratas“ laikų, kai po kūrybinio periodo Kauno dramos teatre režisierius sugrįžo į Vilnių, Jaunimo teatrą.
„Ji niekada per E. Nekrošiaus repeticijas nekomentuodavo režisieriaus sprendimų. Tiesiog dirbdavo savo darbą, tačiau akivaizdu buvo, kad kūrybinės pastatymų idėjos – jų bendrų diskusijų, greičiausiai namuose, išdava. Ir ji tikrai nebuvo Nekrošiaus šešėlyje. Sudėtinguose kūrybiniuose momentuose išryškėdavo jos strateginiu mąstymu pagrįstos ir visada pasiteisinusios meninės įžvalgos“, – pamena R. Vilkaitis.
Kartais jiedu Vilniaus senamiestyje, Vokiečių gatvėje, susėsdavo prie kavos puodelio bičiuliškiems pokalbiams apie jau užmarštin nueinančius legendinius E. Nekrošiaus spektaklius. „Savo neįtikėtinu talentu ji buvo E. Nekrošiaus bendramintė, jokiu būdu ne jo šešėlyje kūrusi, o šalia kaip lygiavertė menininkė“, – teigė aktorius R. Vilkaitis.
Apie N. Gultiajevą
N. Gultiajeva gimė 1949 metų liepos 6 dieną Irkutske. 1972 metais baigė Irkutsko menų mokyklą.
1973–1975 metais studijavo scenografiją Aukštuosiuose režisierių kursuose A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje, stažavosi Didžiajame M. Gorkio dramos teatre Leningrade pas E. Kočerginą.
1976 metais N. Gultiajeva apsigyveno Lietuvoje. 1979–1997 metais buvo Jaunimo teatro dailininkė. 1998 metais Vilniuje su vyru E. Nekrošiumi ir Kultūros ministerija įkūrė teatrą „Meno fortas“, buvo jo scenografė. Nuo tada daugiausia kūrė su sūnumi scenografu Mariumi „Meno forte“ statytiems ir kitiems E. Nekrošiaus režisuotiems spektakliams.
N. Gultiajeva scenografiją ar kostiumus sukūrė apie 70-čiai dramos, operos spektaklių. Be E. Nekrošiaus, bendradarbiavo su Dalia Tamulevičiūte, Ignu Jonynu, Regina Steponavičiūte, Povilu Gaidžiu, Vytautu Čibiru, Ramune Kudzmanaite ir kitais. 2016 metais N. Gultiajeva apdovanota Vyriausybės kultūros ir meno premija.
Teatras „Meno fortas“ yra Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus skyrius. Pagrindinė „Meno forto“ veikla – režisieriaus Eimunto Nekrošiaus spektaklių kūrimas bei pristatymas Lietuvos ir užsienio publikai.
Tekstą parengė Karina Metrikytė.
