Mirė mylima Lietuvos ūkininkė: „Su giliu liūdesiu pranešame“

Lietuvos daržovių augintojų asociacija socialiniame tinkle pasidalijo velionės kadru ir pranešė apie netekti.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mus netikėtai paliko ilgametė asociacijos narė Salvina Kievinienė.
Salvina buvo ne tik talentinga, charizmatiška ir atsakinga daržovių augintojų bendruomenės narė – ji buvo vertinama už savo kūrybiškumą, darbštumą, nuoširdumą ir begalinį atsidavimą veiklai.
Salvina buvo renkama asociacijos valdybos nare, auditore. Jos aistra buvo pomidorai, vaistažolės, prieskoninės daržovės, moliūgai, čiliukai ir daugelis kitų. Iš jų ji kūrė pagardus, cukatus, prieskonių mišinius, hidrolatus, vedė edukacijas, o savo ūkyje mielai dalijosi sukauptomis žiniomis tiek su asociacijos nariais, tiek su visais daržovių auginimo entuziastais. Jų sodybos kiemo vartai visada buvo atviri kiekvienam, ieškančiam įkvėpimo ar patarimo.
Daugeliui iš mūsų Salvina buvo ir gera draugė – jos šiltas bendravimas, atvirumas bei optimistiškas požiūris traukė žmones ir paliko neišdildomą įspūdį.Salvina, palikai gilų pėdsaką mūsų širdyse.
Asociacija reiškia nuoširdžią užuojautą velionės vyrui Alvydui, dukrai Jurgitai, sūnui Donatui, anūkams ir visiems artimiesiems. Šiuo sunkiu metu esame su jumis mintimis ir širdimi.Atsisveikinimas ir laidotuvės:Antradienį, gruodžio 2 d., 15:00 val. Salvina Kievinienė bus pašarvota Ramygalos bažnyčios koplyčioje.Ketvirtadienį, gruodžio 4 d.:11:00 val. – aukojamos Šv. Mišios12:00 val. – palydėjimas į paskutinę kelionę“, – rašoma feisbuke.
