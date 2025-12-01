Mirė radijo legenda

Apie daugiau nei penkis dešimtmečius trukusią karjerą turėjęs žurnalistas išgarsėjo savo išskirtiniu interviu stiliumi ir tuo, kad radijo klausytojus laikė „tikrais žmonėmis, turinčiais ką pasakyti“.
Hayes mirė lapkričio 30-ąją, rašo thesun.ie.
Radijo legenda, formavusi ištisą žanrą
Brian Hayes gimė 1937 m. Perto mieste, Australijoje. Savo karjerą pradėjęs laikraščiuose ir vietos radijuje, jis šeštojo dešimtmečio pabaigoje persikėlė į Didžiąją Britaniją, kur greitai tapo vienu svarbiausių balsų šalies eteryje.
Į Capital Radio jis atėjo dar stoties įkūrimo 1973 metais metu, dirBDamas prodiuseriu, o vėliau – ir vedėju. Tikrasis populiarumas Hayes pasiekė LBC radijuje, kur vedė ryto interviu ir telefoninių skambučių laidą – ją kritikai vadino viena įtakingiausių to laikotarpio.
Jo stilius buvo tiesus, aštrus, tačiau pagarbus – būtent jis padėjo suformuoti šiuolaikinę interaktyvių pokalbių ir konfrontacinių telefoninių laidų tradiciją Didžiojoje Britanijoje.
„Aš elgiuosi su skambinančiais kaip su tikrais žmonėmis, turinčiais ką pasakyti“, – Hayes yra sakęs.
Įspūdinga BBC karjera
1990 m. palikęs LBC, Hayes persikėlė į BBC Radio 2, kur vedė rytinę laidą „Good Morning UK!“.
Vėliau jis sukūrė ir vedė savaitinę laidą „Hayes over Britain“, už kurią pelnė aukso „Sony Radio Award“ apdovanojimą už geriausią telefono linijų laidą.
Hayes taip pat dirbo: BBC Radio 5 Live (iki 2006 m.), BBC Radio 4, kur vedė programas, tarp jų „Not Today, Thank You“, vėl grįžo į LBC, sekmadienio vakaro eteriui.
Per savo karjerą jis kalbino politikos lyderius, kultūros žvaigždes, visuomenės veikėjus ir paprastus šalies žmones, o jo laidos buvo vadinamos „didžiausiais pokalbiais eteryje“.
Jo įtaka išliks dar ilgai
Brian Hayes buvo laikomas žmogumi, padėjusiu suformuoti modernų, gyvą, tiesioginį pokalbį radijo eteryje – žanrą, kuriuo šiandien naudojasi beveik visos komercinės ir visuomeninės radijo stotys.
Kolegos jį prisimena kaip charizmatišką, ryškų ir savo amatą gerai išmanantį žurnalistą.
Tributai žurnalistui socialiniuose tinkluose liejasi nuo pat ryto – buvę kolegos, radijo vedėjai ir klausytojai vadina jį „žmogumi, pakeitusiu britų radiją“, „neužmirštamu balsu“, „žanro pionieriumi“.
Legendinis radijo vedėjas mirė 2025 m. lapkričio 30 d.Jis paliko ryškų pėdsaką britų žiniasklaidoje, o jo balsas išliks radijo istorijos dalimi.
