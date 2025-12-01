Mirė mylima Lietuvos dainininkė

Danguolė Barauskienė buvo ne tik talentinga kūrėja, bet ir nepaprastai nuoširdus, sąžiningas, užjaučiantis žmogus. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos narė, kuri 2023 metais vadovavo ansambliui „Gaja“ ir šiam ansambliui padėjo pasiekti „Vilties Paukštės“ finalą – tai buvo jos atsidavimo, meilės muzikai ir bendruomenei vaisius.
Taip pat ji buvo Kėdainių estradinės grupės „Akimirka“ narė – šio kolektyvo dalimi ji tapo dėl savo talento, energijos ir skambaus balso, kuris papuošdavo kiekvieną pasirodymą.
Mirė mylima atlikėja
Danguolė gebėjo ne tik dainuoti ar skaityti – ji gebėjo paliesti. Savo žodžiu, savo balsu, savo buvimu. Jos jautrumas sklido ir už scenos ribų. Retkarčiais ji rašydavo ir tekstus „Rinkos aikštei“, dalyvavo Kėdainių literatų ir menininkų sambūryje „Vaivorykštės tiltai“.
Sunku, skaudu ir be galo liūdna suvokti, kad jos balsas jau nebeskambės taip, kaip skambėjo anksčiau. Tačiau jis liks mūsų atmintyje – šviesus, tyras, kupinas gyvenimo. Apie ją galima kalbėti daug ir viskas būtų tik geruoju.
Telydi ją ramybė. O mums tegu lieka jos šiluma, jos darbai ir jos šviesa, kuri dar ilgai lydės mūsų kelius.
