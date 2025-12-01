 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirė mylima Lietuvos dainininkė

2025-12-01 09:20 / šaltinis: Rinkos aikštė
2025-12-01 09:20

Atsisveikiname su kraštiete Danguole Barauskiene, kurios balsas, šiluma ir jautrumas paliko neišdildomą pėdsaką ją pažinusių žmonių širdyse. Tai buvo skambaus, šviesaus ir nuostabaus balso savininkė – dainininkė, skaitovė, artistė, aktyvistė. Tai buvo žmogus, kurio buvimas savaime kūrė jaukumą ir ramybę.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

1

Danguolė Barauskienė buvo ne tik talentinga kūrėja, bet ir nepaprastai nuoširdus, sąžiningas, užjaučiantis žmogus. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos narė, kuri 2023 metais vadovavo ansambliui „Gaja“ ir šiam ansambliui padėjo pasiekti „Vilties Paukštės“ finalą – tai buvo jos atsidavimo, meilės muzikai ir bendruomenei vaisius.

Taip pat ji buvo Kėdainių estradinės grupės „Akimirka“ narė – šio kolektyvo dalimi ji tapo dėl savo talento, energijos ir skambaus balso, kuris papuošdavo kiekvieną pasirodymą.

Mirė mylima atlikėja

Danguolė gebėjo ne tik dainuoti ar skaityti – ji gebėjo paliesti. Savo žodžiu, savo balsu, savo buvimu. Jos jautrumas sklido ir už scenos ribų. Retkarčiais ji rašydavo ir tekstus „Rinkos aikštei“, dalyvavo Kėdainių literatų ir menininkų sambūryje „Vaivorykštės tiltai“.

Sunku, skaudu ir be galo liūdna suvokti, kad jos balsas jau nebeskambės taip, kaip skambėjo anksčiau. Tačiau jis liks mūsų atmintyje – šviesus, tyras, kupinas gyvenimo. Apie ją galima kalbėti daug ir viskas būtų tik geruoju.

Telydi ją ramybė. O mums tegu lieka jos šiluma, jos darbai ir jos šviesa, kuri dar ilgai lydės mūsų kelius.

Taip
Taip
2025-12-01 10:02
Užuojauta. Bet tokia garsi,kad pirmą kartą išgirdau.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
