Neseniai mirė artimas giminaitis? Štai ką turite žinoti

Jos patarimai padeda ne tik sutvarkyti sąskaitas ir turtą, bet ir išsaugoti emocinę pusiausvyrą sunkiu laikotarpiu.
„Turite daugiau laiko, nei manote“, – pabrėžia ji, primindama, kad daugelį finansinių užduočių galima atlikti ramiai, be panikos.
Ekspertė dalijasi konkrečiu planu, kuris padeda tvarkingai ir metodiškai susitvarkyti su viskuo, ką paliko velionis artimas žmogus, rašoma mirror.co.uk.
Aiškiai viską susiplanuokite
L. Linden atkreipia dėmesį, kad pirmiausia svarbu skirti laiko sau: „Dauguma finansinių užduočių gali palaukti kelias dienas.
Jums nereikia iš karto uždaryti kiekvienos sąskaitos ar pateikti kiekvienos formos. Skirkite sau akimirką atsikvėpti, išsiverkti ar tiesiog ramiai pasėdėti.“
Prieš pradedant tvarkyti sąskaitas ar turtą, L. Linden siūlo susidaryti aiškią apžvalgą:
„Prieš pradėdami su kuo nors susisiekti, susivokite, kas egzistuoja. Užsirašykite arba sukurkite sekiklį kiekvienai sąskaitai, draudimo polisui, prenumeratai ir turtui, kurį galite rasti.“
Svarbiausia, pasak jos, yra matomumas, o ne skaičiai: „Negalite susitvarkyti su tuo, ko nematote. Kai viską suplanuosite, visa kita taps lengviau ir vėliau nebūsite užklupti netikėtų pinigų nuskaičiavimų už prenumeratą.“
Užregistruokite mirtį
Ekspertė pataria pasinaudoti centralizuotomis paslaugomis:
„Pirmiausia reikia kreiptis į civilinės metrikacijos skyrių (arba vietos savivaldybę), kur užregistruojama mirtis.
Dažniausiai tai daro artimiausi giminaičiai arba asmenys, atsakingi už laidotuves. Gaunamas oficialus mirties liudijimas, kuris reikalingas tolesniems veiksmams.“
Atšaukite prenumeratas
Laura ragina pradėti nuo paprastų, bet svarbių žingsnių: „Atšaukite prenumeratas arba užblokuokite korteles. Kiekviena maža pergalė suteikia pagreitį. Tai taip pat praktiška.
Kuo greičiau nutrauksite reguliarius mokėjimus, tuo labiau apsaugosite turtą nuo pinigų švaistymo paslaugoms, kuriomis niekas nesinaudoja.“
Stebėkite paslėptas išlaidas
Kai pradinės administracinės užduotys bus atliktos, svarbu pasirūpinti įvairiais finansiniais reikalais:
„Po mirties reikia pranešti bankams, kuriose mirusysis turėjo sąskaitas. Dažniausiai pateikiamas mirties liudijimas, kad užblokuotų sąskaitas ir sustabdytų automatinį mokėjimą.
Jei yra bendros sąskaitos su partneriu, svarbu aiškiai atskirti, kurios sąskaitos priklauso tik mirusiajam.“
Laura taip pat pataria aiškiai suskirstyti bendras ir asmenines sąskaitas: „Kai kalbama apie partnerį ar bendrą sąskaitą, gali kilti painiava. Kai kurios sąskaitos automatiškai užšaldomos mirus vienam asmeniui, kitos – ne.
Kol kas nedarykite didelių veiksmų. Tiesiog įsitikinkite, kad aiškiai suprantate, kas yra bendra, kas – asmeninė, o kurios sąskaitos priklauso nuo bendrų mokėjimų.“
Šis žingsnis padeda išlaikyti stabilumą ir išvengti nereikalingo streso, kol tvarkysite likusius reikalus.
