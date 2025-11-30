 
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

46-erių dainininkė parodė alkoholio poveikį savo veidui: kasdien gėrė 3 metus

2025-11-30 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-30 16:25

„Liberty X" grupės narė ir televizijos žvaigždė Michelle Heaton (46 m.) pasidalijo keliomis savo nuotraukomis, kuriose matoma, kaip alkoholio vartojimas paveikė jos kūną. 

Michelle Heaton (nuotr. SCANPIX)

„Liberty X“ grupės narė ir televizijos žvaigždė Michelle Heaton (46 m.) pasidalijo keliomis savo nuotraukomis, kuriose matoma, kaip alkoholio vartojimas paveikė jos kūną. 

1

Ši pop muzikos atlikėja, išgarsėjusi 2001 m. kaip realybės šou grupės „Liberty X“ narė, atvirai kalbėjo apie tai, kaip lankėsi reabilitacijoje dėl savo priklausomybių. 

Ji pasidalijo nuotrauka, kurioje jos veidas atrodo patinęs, matomos paraudusios akys. Pasak M. Heaton, tuo metu jos organizmas buvo sugniuždytas, o imuninė sistema beveik neveikė. Ji taip pat parodė naujesnę nuotrauką, kurioje ji atrodo sveika ir laiminga.

Prabilo apie ligą

46-erių M. Heaton sakė, kad nesiekia šokiruoti, tačiau nori parodyti, kokia buvo jos realybė prieš nusprendžiant mesti gerti.

Ji pasidalijo šiomis nuotraukomis su savo 280 tūkstančių sekėjų, pažymėdama, kad dabar yra „stipresnė ir geresnės fizinės būklės nei bet kada anksčiau“ bei žengia į priekį. 

Ji rašė: „Aš sveikinu bet kokias vyriausybių pastangas spręsti šią problemą, nuo kurios kenčia per daug šeimų. Padėti turintiems priklausomybę yra nuostabu. Man labai malonu girdėti apie papildomas gydymo vietas, jų labai reikia.

Atvirai pasakysiu – neturėjau pinigų  pagalbai, bet draugai ir šeimos nariai man jų paskolino ir, galbūt, dabar manęs čia nebebūtų, nes man reikėjo labai skubaus gydymo. Tikiuosi, kad netrukus dažniau girdėsime žodį „švietimas“... Ankstyvasis ugdymas mokyklose yra labai reikalingas, aš tą tikrai pajutau.“

Ji tęsė, kad ši liga nesirenka ir gali paveikti bet kokios kilmės žmones. „Tai paliečia ir skurdžius, ir turtingus žmones. Kai tampi narkomanu, niekas nesustabdo, kad gautum kitą dozę... Kad ir kas benutiktų.“

Michelle Heaton (nuotr. SCANPIX)

Moteris paaiškino, kad labai reikalingas švietimas ir pagalbos linijos, kad tie, kuriems to reikia, gautų būtiną informaciją. 

Po reabilitacijos M. Heaton atskleidė, kad nuo 2018 m. beveik kasdien išgerdavo iki dviejų butelių vyno ir vieną butelį degtinės. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

