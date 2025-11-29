Mama dukros kambaryje įrengė kamerą: tai, ką ji išvydo, pavadino didžiausiu košmaru

Australijoje gyvenanti moteris pasakoja, kad iš pradžių manė, jog jos dukra viduryje nakties susapnavo košmarą, tačiau vėliau, kai paaiškėjo tikroji priežastis, kodėl mergaitė išsigando – ją pervėrė šaltas prakaitas.
Pasidarė negera
Kitą rytą atsikėlusi mergaitės mama nusprendė patikrinti namuose įrengtas kameras, kurios parodė, kad po jų namus vaikščiojo visiškai nepažįstamas žmogus.
Pamačiusi vaizdo įrašą moteris be galo išsigando, nes nepažįstamasis vaikščiojo po jos dukros miegamąjį.
Kamerų filmuota medžiaga parodė, kad 33 metų vyras, vardu Jamie Phillip Mongoo, į namus pateko po vidurnakčio.
Jis įsliūkino į mergaitės miegamąjį ir užlipo dviaukštės lovos kopėčiomis, o tuomet palietė jos ranką bei nugarą ir pašnibždėjo jai į ausį, praneša „West Australian“.
Teigiama, kad 8-metė įsibrovėliui atsakė: „Liaukis, tu mane gąsdini, eik šalin.“ Kaip tik tuo metu dukros balsas pažadino ir jos mamą, o įsibrovėlis pabėgo iš namų.
Atėjusi į dukros kambarį, mergaitės mama sulaukė dukros skundo ir ašarų, kad kažkas yra jos kambaryje, tačiau ji pamanė, kad ji tik susapnavo košmarą, kol ryte neperžiūrėjo vaizdo kamerų įrašų.
Pranešama, kad įsibrovėlis, kuris yra buvęs ledų fabriko darbuotojas, buvo sulaikytas. Jis prisipažino esą kaltas dėl vagystės ir įsilaužimo į privačią nuosavybę.
Moteris pasakojo, kad sužinojus, kas įvyko, jai pasidarė bloga, rašoma thesun.co.uk.
„Mane iškart pradėjo pykinti, kai tik pamačiau, ką užfiksavo vaizdo kameros. Norėjau dukrą nuraminti parodydama vaizdo įrašus, kad nieko nebuvo, tačiau paaiškėjo, kad toks košmaras iš tiesų buvo realybė.
Negaliu apsakyti žodžiais, ką teko patirti pamačius šiuos vaizdus ir ką jautė dukra, kai netikėjau jos žodžiais. Vien pagalvojus, kad kažkoks nepažįstamasis lietė mano dukrą ir buvo šalia jos lovos, pasidaro negera“, – sakė ji.
Tačiau mama pridūrė, kad didžiuojasi savo dukra, jog už save tą akimirką ji stojo į kovą.
„Niekada nemaniau, kad taip gali nutikti mano šeimai, bet taip nutiko ir, nepaisant patirtos traumos, be galo didžiuojuosi savo dukra ir tuo, kaip ji į viską sureagavo. Išmokykite savo vaikus kreiptis pagalbos ir apginti save“, – sakė moteris.
