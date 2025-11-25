Moteris nuvyko į spontanišką pasimatymą: to, kas vyko toliau, nė nesapnavo

Kaip skelbia portalas PEOPLE, 2022-ųjų rugpjūtį, viešėdama Airijoje, Leigh Ann nusprendė prisijungti prie pažinčių programėlės ir pažiūrėti, ar pasiseks susipažinti su vietiniais bei pasimėgauti jų žavesiu.
Tokios vakaro baigties nesitikėjo
„Tuo metu buvau vieniša, tad pagalvojau, kad būtų smagu susitikti su keliais simpatiškais vaikinais ir dar simpatiškesniais akcentais“, – pasakoja ji.
Suderinusi kontaktą su vienu vaikinu iš Dublino, Leigh Ann sutiko susitikti bare ir pasilinksminti kartu su draugėmis. Tačiau vakaras netikėtai pakrypo kita linkme, kai į pasimatymą atvykęs vaikinas atsivedė ir draugą, kurį pristatė kaip „kur kas patrauklesnį“ už save. Išvydusi jį, mergina, kaip pati sako, neteko žado.
Ji nė neįtarė, kad būtent ne su pažinčių programėlėje rastu vaikinu, o su jo draugu likimas tą vakarą suves artimiausiai.
„Darraghas visiškai pateisino tokį pristatymą. Tvirtas kaklas, sportiškas regbio žaidėjo sudėjimas ir šypsena, nuo kurios akimirkai pamiršti net savo vardą“, – juokiasi 29-erių Leigh Ann.
Kalinifornietė labai greitai suprato, kad su Darraghu bendrauja kur kas natūraliau nei su savo tikruoju pasimatymo vaikinu. Vis dėlto ji stengėsi ignoruoti akivaizdų tarpusavio ryšį, kad nepasirodytų nemandagi.
„Mus tiesiog traukė vieną prie kito. Žinoma, tą akimirką dominavo fizinė trauka, bet mūsų lengvas, juokingas pokalbis aiškiai rodė, kad abu norėjome kalbėtis toliau“, – prisimena ji.
Tik draugės pastūmėta, jog jų keliai gali taip ir nebesusikirsti, Leigh Ann nusprendė pasiduoti kibirkščiai.
„Persikėlėme iš turistų pamėgto baro į vietinį klubą, kai pasigirdo Nicki Minaj daina. Po truputį vis artėjome vienas prie kito, ir galiausiai pasibučiavome. Taip banalu, bet mano širdis tiesiog skrido“, – pasakoja ji.
Nors ji manė, kad po to vakaro jų keliai išsiskirs amžiams, tačiau ryte Leigh Ann nustebo sulaukusi Darragho pasiūlymo nuvežti ją ir draugę į oro uostą: „Jis nešė mano lagaminą iki pat saugumo patikros laikydamas mane už rankos. Pakeliui pasakė, kad nori mane vėl pamatyti. Aš buvau tiesiog sutrikusi.“
Tiesa, viduje Leigh Ann jautė, jog ši pasakiška istorija gali baigtis vos sugrįžus namo. Tačiau praėjus vos dviem mėnesiams po susitikimo ir praleidus kartu mažiau nei 48 valandas, Darraghas išskrido į Los Andželą – pirmą kartą palikdamas Europą – norėdamas patikrinti, ar jo ir merginos tarpusavio chemija yra tikra.
„Jis pasiliko dvi savaites, o aš paėmiau atostogas, kad galėtume iš tikrųjų viską patirti. Kartu šventėme Heloviną – persirengėme Mike Pūkuotuku ir jo „Medumi“, nors dar net oficialiai nesusitikinėjome!“ – aiškina ji.
Per tą laiką, kurį praleido kartu, Healey nusivedė Darraghą į jo pirmąsias amerikietiško futbolo rungtynes, mėgavosi romantiškomis vakarienėmis. Netrukus Healey ir Darragh nusprendė oficialiai įforminti savo santykius ir netgi paskelbė vlogą apie savo laiką kartu „YouTube“ tinkle.
Kai Darraghas grįžo namo, Healey sugalvojo keletą pagrindinių taisyklių, kad jų santykiai per atstumą išliktų stiprūs: jie skambinsis kasdien, susitiks kas porą mėnesių ir planuoja per metus apsigyventi tame pačiame mieste. Po mažiau nei metų draugystės, Darraghas persikėlė iš Airijos į Los Andželą, ir pora gyvena kartu jau nuo 2023 m. liepos.
Nepaisant to, kad turėjo palikti šalį, kad surastų savo svajonių vyrą, Healy sako, kad Darraghas yra „geriausia suvenyras“.
