  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Pora paprašė vestuvių svečių keltis 3 valandą ryto: to, kas įvyko, nepamirš niekada

2025-11-21 17:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-21 17:55

Neįprastas prašymas vestuvių svečiams tapo tikra sensacija internete: pora iš Havajų savo artimųjų paprašė keltis 3 valandą ryto tam, kad spėtų į ypatingą ceremoniją – Leandra Gollob ir Danielis Menchas susituokė tekančios saulės fone Ramiojo vandenyno viduryje.

Leandra Gollob ir Danielis Menchas susituokė tekančios saulės fone (nuotr. Instagram)

Neįprastas prašymas vestuvių svečiams tapo tikra sensacija internete: pora iš Havajų savo artimųjų paprašė keltis 3 valandą ryto tam, kad spėtų į ypatingą ceremoniją – Leandra Gollob ir Danielis Menchas susituokė tekančios saulės fone Ramiojo vandenyno viduryje.

0

Ir nors planas atrodė ekstremalus, visi pakviestieji pasirodė, o jaunavedžių teigimu, rytinė šventė tapo viena gražiausių jų gyvenimo akimirkų.

„Viskas įvyko tobulai, tai buvo tiesiog nepriekaištinga“, – sakė nuotaka Leandra Gollob.

Kodėl reikėjo keltis taip anksti?

Birželio 21-osios rytą pora „Taip“ ištarė 5:45 val., apsupti artimiausių bičiulių ir šeimos narių. Į ceremonijos vietą svečiai buvo plukdomi trimis valtimis, kurios išplaukė tarp 4:00 ir 4:30 val. ryto.

Anot poros, juokais tikrintos svečių „meilės ribos“ nesukėlė daug streso – visi 25 pakviestieji atvyko laiku. 

Ryški, aukso spalvos aušra nudažė vandenį ir svečius švelniais rausvais bei geltonais tonais. „Viskas vyko taip sklandžiai, tai buvo tiesiog tobula. Daugelis sakė, kad tai gražiausios vestuvės, kokiose yra buvę“, – sakė nuotaka. 

Ji pridūrė, kad mažas ceremonijos dydis padėjo atsipalaiduoti: „Jaučiausi visiškai čia ir dabar. Nesinervinau. Net nepastebėjau, kaip už manęs kyla saulė – tai buvo tokia intymi akimirka.“

Pora pasakoja, kad „meilės testas“ buvo tik pokštas – dauguma jų artimųjų yra vietiniai havajiečiai, žvejai, įpratę keltis anksti. Be to, tądien buvo labai žema jūros banga, todėl ceremonija auštant buvo vienintelė galimybė.

Data ir vieta porai taip pat buvo ypatingos. Birželio 21-oji – jų santykių sukaktis, nuotakos tėvų vestuvių metinės ir vasaros saulėgrįža. Taip pat ši vieta turi ir emocinę prasmę: netoli ilsisi Gollob tėvo, Mencho senelio ir jo velionio brolio pelenai.

Menchas su pabroliais atplaukė pirmieji – jie sutvarkė dekoracijas, sustatė kėdes ir tik tada persirengė oficialiais kostiumais. Nuotaka ir pamergės į ceremoniją atvyko paskutinės, jau beveik tekant saulei. Trečiuoju laivu atplaukė vestuvių koordinatorė ir keli šeimos nariai.

