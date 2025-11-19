Paaiškėjo legendinių dvynių mirties priežastis

Vokietijoje gimusios Alice ir Ellen Kessler, geriau žinomos kaip Kessler dvynės, 1950–1960 m. visoje Europoje dirbo dainavimo, šokio ir vaidybos srityse. Savo karjeros metu jos pasirodė kartu su tokiais garsiais atlikėjais kaip Sammy Davis Jr., Deanas Martinas, Bingas Crosby ir Eddie Fisheris.
„Nebenorėjo gyventi“
Šią savaitę buvo pranešta, kad seserys nusprendė kartu pasitraukti iš gyvenimo. Jos mirė pirmadienį savo namuose netoli Miuncheno. Kaip skelbia Vokietijos laikraštis „Bild“, dvynės pasirinko medicininę pagalbą gyvybei nutraukti – tokia praktika Vokietijoje yra teisėta. Pasak leidinio, seserys „nebenorėjo gyventi“ ir „sąmoningai pasirinko išeiti kartu“.
Vokietijos humaniškos mirties draugija, remianti medicininę savanorišką mirties pagalbą, „NBC News“ patvirtino, kad dvynės „apie šią galimybę svarstė jau seniai“ ir buvo organizacijos narės daugiau nei metus.
„Su jomis buvo surengti išsamūs pokalbiai su teisininku ir gydytoju. Žmogus, kuris pasirenka šią galimybę Vokietijoje, turi būti visiškai aiškaus proto, laisvas ir atsakingas. Sprendimas turi būti apgalvotas ir nuoseklus, priimtas per ilgesnį laiką, o ne impulsyviai“, – nurodė organizacija.
Policija buvo informuota po to, kai procesas buvo užbaigtas. Pareigūnai vėliau patvirtino dvynių mirtį Grunvalde, kur jos gyveno sujungtuose butuose, atskirtuose stumdomąja siena.
Ilga ir įspūdinga karjera
Alice ir Ellen gimė 1936 m. Nerchau regione Vokietijoje. Šokio pamokas jos pradėjo lankyti būdamos šešerių, o vienuolikos įstojo į Leipcigo operos vaikų baleto programą.
1952 m., kai dvynėms buvo 16 metų, jų tėvai pasinaudojo lankytojo viza ir padėjo šeimai pabėgti iš Rytų Vokietijos. Atvykus į Diuseldorfą, seserys ėmė pasirodyti „Palladium“ teatre, o vėliau – ir legendiniame „Lido“ kabarete Paryžiuje.
1959 m. jos atstovavo Vakarų Vokietijai „Eurovizijos“ dainų konkurse, kuriame su daina „Heute Abend wollen wir tanzen geh’n“ („Šįvakar norime eiti šokti“) užėmė aštuntą vietą.
Po trejų metų dvynės persikėlė į Italiją, kur jų populiarumas dar labiau išaugo – ypač po pasirodymų televizijos šou „Studio Uno“.
Sulaukusios 40 metų, Kessler dvynės pasirodė ant italų „Playboy“ viršelio – šis numeris tapo greičiausiai parduotu „Playboy“ leidiniu Italijos istorijoje.
Seserys buvo žinomos ir JAV – pasirodė „The Red Skelton Hour“ ir „The Ed Sullivan Show“. Per karjerą jos nusifilmavo daugelyje juostų, tarp jų „The Count of Luxemburg“, „Love and the Frenchwoman“, „Erik the Conqueror“, „Wedding Night in Paradise“ ir „Dead Woman from Beverly Hills“.
1986 m. jos sugrįžo į Vokietiją ir apsigyveno Grunvalde.
Nors viešai paskelbta nedaug detalių, praėjusiais metais seserys „Bild“ žurnalui sakė, kad nori, jog jų pelenai būtų palaidoti toje pačioje urnoje – kartu su jų motinos ir šuns Yello pelenais.
