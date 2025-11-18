Išpakavusi įsigytą svajonių rankinę, moteris apsipylė ašaromis: tokios „staigmenos“ nesitikėjo

„TikTok“ vaizdo įraše Sarah pasakojo, kad su draugėmis nusprendė įsigyti vienodas „Chanel“ rankines: „Tai man buvo didelis įvykis – tik antrasis dizainerio pirkinys sau. Tačiau viską sugadino pardavėjas, kuris buvo labai nemandagus.“
„Elgėsi taip, lyg bandytume pavogti rankines“
Pasak Sarah, konsultantas visą laiką elgėsi keistai ir atrodė, lyg įtartų jas bandant ką nors pavogti. Merginos vis dėlto nusprendė rankines įsigyti, o kol pirkiniai buvo supakuojami, Sarah pasiskundė parduotuvės vadovui.
Tačiau grįžus į viešbutį laukė nemaloni staigmena. Vaizdo įraše, kurį ji nufilmavo tuo metu, Sarah sakė: „Atidariau savo „Chanel“ rankinę. Ant jos – rašiklio dėmės, ištraukti siūlai. Ji buvo supakuota, bet tiesiog įmesta į dėžę. Veidrodėlis net nebuvo apklijuotas apsaugine plėvele.“
Jos draugės rankinė buvo nepriekaištingos būklės, todėl Sarah įtarė, kad gavo ne tą gaminį, kurį matavosi parduotuvėje.
@sarahpalmyra almost 3 years ago so I can laugh about it now but at the time I was devastated #chanelbag #harrods #latenightfinds ♬ original sound - theortizsq
Parduotuvė pinigų negrąžino
Kadangi kitą dieną laukė skrydis į JAV, ji skubiai grįžo į „Harrodsą“. Tačiau ten laukė dar didesnis šokas – parduotuvė atsisakė priimti rankinę ir grąžinti pinigus.
Slapta darytame vaizdo įraše girdėti pardavėjo žodžiai: „Šiuo metu negaliu nieko padaryti, kol nebus atliktas tyrimas. Tokios būklės jos parduoti negalėtume.“
Jai grįžus į JAV, „Harrods“ atsiuntė tyrimo išvadą: „Galiu patvirtinti, kad prekė, kurią tvarkė mūsų darbuotojai, neturėjo jokio kontakto su rašalu tiek ruošiant pakuotę, tiek pakuojant. Deja, grąžinti ar pakeisti prekės negalime.“
