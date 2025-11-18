 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Išpakavusi įsigytą svajonių rankinę, moteris apsipylė ašaromis: tokios „staigmenos“ nesitikėjo

2025-11-18 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 12:55

Sarah Palmyra liko sugniuždyta, kai už 4 500 svarų sterlingų (apie 6 000 JAV dolerių) įsigyta jos svajonių „Chanel“ rankinė pasirodė esanti apgadinta – su rašiklio žymėmis ir ištrauktomis siūlėmis. Moteris rankinę nusipirko „Chanel“ butike „Harrodso“ universalinėje parduotuvėje Londone, kur lankėsi su draugėmis.

Moteris, rankinė (nuotr. socialinių tinklų)

Sarah Palmyra liko sugniuždyta, kai už 4 500 svarų sterlingų (apie 6 000 JAV dolerių) įsigyta jos svajonių „Chanel“ rankinė pasirodė esanti apgadinta – su rašiklio žymėmis ir ištrauktomis siūlėmis. Moteris rankinę nusipirko „Chanel“ butike „Harrodso“ universalinėje parduotuvėje Londone, kur lankėsi su draugėmis.

REKLAMA
2

„TikTok“ vaizdo įraše Sarah pasakojo, kad su draugėmis nusprendė įsigyti vienodas „Chanel“ rankines: „Tai man buvo didelis įvykis – tik antrasis dizainerio pirkinys sau. Tačiau viską sugadino pardavėjas, kuris buvo labai nemandagus.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Elgėsi taip, lyg bandytume pavogti rankines“

Pasak Sarah, konsultantas visą laiką elgėsi keistai ir atrodė, lyg įtartų jas bandant ką nors pavogti. Merginos vis dėlto nusprendė rankines įsigyti, o kol pirkiniai buvo supakuojami, Sarah pasiskundė parduotuvės vadovui. 

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau grįžus į viešbutį laukė nemaloni staigmena. Vaizdo įraše, kurį ji nufilmavo tuo metu, Sarah sakė: „Atidariau savo „Chanel“ rankinę. Ant jos – rašiklio dėmės, ištraukti siūlai. Ji buvo supakuota, bet tiesiog įmesta į dėžę. Veidrodėlis net nebuvo apklijuotas apsaugine plėvele.“

REKLAMA

Jos draugės rankinė buvo nepriekaištingos būklės, todėl Sarah įtarė, kad gavo ne tą gaminį, kurį matavosi parduotuvėje.

@sarahpalmyra almost 3 years ago so I can laugh about it now but at the time I was devastated #chanelbag #harrods #latenightfinds ♬ original sound - theortizsq

Parduotuvė pinigų negrąžino

Kadangi kitą dieną laukė skrydis į JAV, ji skubiai grįžo į „Harrodsą“. Tačiau ten laukė dar didesnis šokas – parduotuvė atsisakė priimti rankinę ir grąžinti pinigus.

REKLAMA
REKLAMA

Slapta darytame vaizdo įraše girdėti pardavėjo žodžiai: „Šiuo metu negaliu nieko padaryti, kol nebus atliktas tyrimas. Tokios būklės jos parduoti negalėtume.“

Jai grįžus į JAV, „Harrods“ atsiuntė tyrimo išvadą: „Galiu patvirtinti, kad prekė, kurią tvarkė mūsų darbuotojai, neturėjo jokio kontakto su rašalu tiek ruošiant pakuotę, tiek pakuojant. Deja, grąžinti ar pakeisti prekės negalime.“

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų