  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Renovuodamas tėvų namus vyras rado sienoje slėptą Kalėdų dovaną: parodė, kas viduje

2025-11-14 14:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 14:55

Netikėtas radinys Ilinojaus gyventojui Timui Kingui tapo tikra kelione į vaikystę. 53 metų vyras, padėdamas tėvams atnaujinti jų namus, už vonios kambario sienos aptiko kruopščiai supakuotą Kalėdų dovaną su savo vardu — dovaną, kuri, kaip paaiškėjo, ten praleido daugiau nei keturis dešimtmečius.

Sienoje rasta dovana (nuotr. Instagram)

0

Timas teigia, kad netikėtai aptiktas radinys greičiausiai datuojamas 1978-aisiais, kai jam buvo vos šešeri, rašo PEOPLE. 

Atrado po daugybės dešimtmečių

Renovuodamas savo vaikystės namus ir padėdamas tėvams atnaujinti vonios kambarį, jis už sienos aptiko tikrą staigmeną: kruopščiai supakuotą Kalėdų dovaną su jo vardu. Kaip pasakojo statybų įmonės „T. King Construction Services“ savininkas, radinys iškrito iš nišos už išimtos spintelės.

„Išėmėme spintelę, prieš uždengdami sieną gipskartoniu, ir pagalvojau: reikia dar kartą pasižiūrėti, gal kas nors ten likę. Ir štai ji – dovana!“ – pasakojo T. Kingas.

Išpakavo seną dovaną

Jis pasidalijo radiniu „Instagram“ tinkle. Vaizdo įraše T. Kingas parodė dulkėmis aplipusį, tačiau nepriekaištingai supakuotą dėžę, surastą už vonios kambario sienos. Įrašas sulaukė daugiau nei 35 tūkst. patiktukų.

Kitame vaizdo įraše T. Kingas atplėšia pakuotę – viduje buvo dėžutė su dabar jau retro stiliaus „Matchbox“ modelių lėktuvais. Vyras juokiasi, kad dovaną atidarė tik pabudus mamai – tačiau ši neprisiminė kada ir kodėl tokį daiktą būtų pirkusi.

Anot T. Kingo, tėvai Kalėdų dovanas dažnai slėpdavo palėpėje. Tikėtina, kad ši dėžutė kažkada įkrito į sunkiai pasiekiamą ertmę ir ten pragulėjo daugiau nei keturis dešimtmečius.

Jis spėja, kad žaislas buvo naujas maždaug 1978 m., kai jam pačiam buvo šešeri. O kaip jis jaučiasi radęs tiek metų pamirštą dovaną?

„Turiu seserį, o mama visada labai tiksliai žiūrėdavo, kad abu gautume vienodą kiekį dovanų Tai dabar juokaujame, kad 46 metus buvau nuskriaustas viena dovana“, – šypsosi T. Kingas. 

