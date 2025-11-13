Neįtikėtinas atradimas – šeima paplūdimyje rado laišką butelyje: štai kas jame parašyta

Australijos šeima, tvarkiusi pakrantę, netikėtai aptiko istorinį radinį – stiklinį butelį su daugiau nei 100 metų senumo laiškais, kuriuos parašė du Pirmojo pasaulinio karo Australijos kariai prieš išvykdami į frontą.
Atskleidė, kas parašyta laiške
Kaip praneša „Associated Press“, atradimas įvyko spalio 9 dieną Wharton paplūdimyje, netoli Esperanso, Vakarų Australijoje.
„Mes dažnai renkame šiukšles pakrantėje, tad niekada nepraeinu pro šalį. Šį mažą butelį radome tiesiog gulintį ant smėlio“, – sakė radinio autorė Deb Brown.
Vieną laišką, kaip praneša „Australian Broadcasting Corporation“, parašė 27 metų karys Malcolmas Alexanderis Neville’as savo motinai 1916 m. rugpjūčio 15 d., kai laivu „HMAT A70 Ballarat“ plaukė iš Adelaidės į Europą.
Laiške jis rašė, kad maistas laive „labai geras“, išskyrus vieną patiekalą, o pats laivas „siūbuoja ir supasi, bet mes laimingi kaip niekad.“
„Tavo mylintis sūnus, Malcolmas“, – užbaigė laišką jaunas karys, paprašęs, kad butelį radusieji perduotų jo motinai Robertinai Neville į Wilkawatt, Pietų Australijoje.
Antrą laišką tame pačiame butelyje parašė 37 metų karys Williamas Kirkas Harley, taip pat plaukęs tuo pačiu laivu. Jis pažymėjo, kad įgula tuo metu buvo „kažkur Didžiajame Australijos įlankos“ regione.
Pasak Australijos karo memorialo, Neville’as, tarnavęs 48-ajame Australijos pėstininkų batalione, žuvo Prancūzijoje 1917 m. balandį. Tuo metu Harley išgyveno ir po karo grįžo į Australiją.
Nepaisant to, kad butelyje buvo vandens, laiškai išliko puikiai įskaitomi. Brown mano, kad butelis ilgus metus buvo pasislėpęs smėlio kopose, todėl ir išsilaikė. Šiandien moteris jau susisiekė su abiejų karių palikuonimis ir ketina jiems perduoti laiškus.
Williamo anūkė Ann Turner sakė, kad tai – tikras stebuklas: „Mes visi esame priblokšti. Gyvi dar penki anūkai – niekas netikėjo, kad kažkas tokio dar gali pasiekti mūsų šeimą.“
Tuo metu Malcolmo proanūkis Herbie Neville prisipažino, kad atradimas suartino šeimą. „Skamba taip, lyg jis iš tiesų džiaugėsi galimybe tarnauti. Bet taip liūdna, kad jis žuvo“, – sakė jis.
Radėja Deb Brown pridūrė, kad ir ją pačią sujaudino laiško turinys: „Vargšas berniukas iškeliavo nežinodamas, kas jo laukia, o laiške vis dar skambėjo toks gyvybingas tonas,“ – pasakojo ji ABC televizijai.
