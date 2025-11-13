 
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Nuotaka sugniuždyta – geriausia draugė atsisakė būti pamerge: priežastis šokiravo

2025-11-13 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 19:40

Socialiniuose tinkluose išplito istorija apie jauną moterį, kuri liko sugniuždyta, kai jos geriausia draugė atsisakė būti pagrindine pamerge jos vestuvėse. 

Pamergės (nuotr. 123rf.com)

Socialiniuose tinkluose išplito istorija apie jauną moterį, kuri liko sugniuždyta, kai jos geriausia draugė atsisakė būti pagrindine pamerge jos vestuvėse. 

3

25 metų nuotaka savo išgyvenimais pasidalijo „Reddit“ forume. Ji paskelbė „Instagram“ žinučių ekrano nuotrauką, kurioje matyti pokalbis su bendraamže drauge iš Kanados, atsisakiusia dalyvauti vestuvėse, kurios vyks 2026 m. kovą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Negalėjo patikėti, ką išgirdo

Anot nuotakos, ji buvo priblokšta draugės sprendimo, kai ši per vaizdo skambutį pasakė, kad negalės būti pamerge, nes jaučiasi nepatogiai dėl savo kūno.

„Aš buvau tokia nustebusi, kad tesugebėjau pasakyti tik „gerai“, – prisiminė būsimoji nuotaka.

Vėliau, atgavusi ramybę, ji parašė draugei ir paklausė, ar tai – pokštas, ar tikrai rimtas sprendimas. Deja, atsakymas buvo labai rimtas. Draugė paaiškino, kad iki vestuvių likę penki mėnesiai yra per trumpas laikas, kad ji galėtų numesti pakankamai svorio ir jaustis pasiruošusi vestuvėms.

Nuotaka bandė ją nuraminti, rašydama: „Noriu, kad mano geriausia draugė būtų šalia manęs – nesvarbu, kokio dydžio ji yra.“

Vis dėlto šie žodžiai draugės neįtikino.

„Tu nesupranti. Tu niekada nebuvai turėjusi antsvorio. Jei kada nors taptum nutukusi, suprastum. Aš nelinkiu tau to – bet tai labai sunku,“ – atsakė ji, pridurdama, kad „geriausia, ką gali padaryti“ – ateiti kaip viešnia.

Kilo diskusijos

Nuotaka prisipažino, kad verkė visą dieną, nes buvo įskaudinta šio sprendimo. „Aš ją labai myliu ir noriu, kad ji būtų mano šventėje. Ar aš perdedu?“ – klausė ji forumo dalyvių.

Komentatoriai „Reddit“ išreiškė supratimą abiem pusėms. Dalis jų teigė, kad nuotakai natūralu jausti liūdesį, tačiau draugės sprendimas – taip pat suprantamas.

„Ji save saugo nuo mėnesius trunkančio nerimo dėl savo kūno. Tai jai jau dabar didžiulis emocinis krūvis,“ – rašė vienas vartotojas.

Kiti pastebėjo, kad vestuvių nuotraukos socialiniuose tinkluose dažnai sukelia didelį stresą žmonėms, kovojantiems su svorio problemomis. Kai kurie pridūrė, jog draugė ateityje gali gailėtis, kad praleido tokį svarbų momentą.

lmao
lmao
2025-11-13 19:48
Ple spausdinat tas isgalvotas fake and ghey reddito istorijas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
