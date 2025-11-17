 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė garsiosios dvynės: moterų gyvybės užgeso tą pačią dieną

2025-11-17 18:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 18:40

Tarptautinį pripažinimą pelniusios dainininkės ir šokėjos Ellen ir Alice Kessler, žinomos kaip Kessler dvynės, mirė. Iš Vokietijos kilusios seserys mirė sulaukusios 89 metų Grinvalde, netoli Miuncheno.

Netektis (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Moterų gyvybės užgeso tą pačią dieną, skelbė bluewin.ch.

0

Moterų gyvybės užgeso tą pačią dieną, skelbė bluewin.ch.

Garsiosios dvynės

Alice ir Ellen Kessler gimė 1936 metais Vokietijoje. Vėliau jos išgarsėjo kaip aktorės, šokėjos ir pramogų pasaulio žvaigždės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Alice ir Ellen Kessler buvo tarp sėkmingiausių Vokietijos pramogų pasaulio žvaigždžių. Identiškos dvynės daugiau kaip 60 metų pasirodė scenoje kartu su tokiomis garsenybėmis kaip Frankas Sinatra, Fredas Astaire’as ir Harry Belafonte. Seserys ypač buvo šlovinamos JAV, Prancūzijoje ir Italijoje. Sulaukusios 80-ies jos vis dar pasirodydavo Udo Jürgenso miuzikle „Ich war noch niemals in New York“.

Šokti jos pradėjo dar būdamos mažos mergaitės, o treniravo jas tėvas. Netrukus jos prisijungė prie Leipcigo operos vaikų baleto ir buvo priimtos į šokių mokyklą. 

1952 m., būdamos 16 metų, jos pabėgo į Vakarus ir atvyko į Diuseldorfą. Norėdamos būti nepriklausomos ir finansiškai savarankiškos.

Ten, 1955 m., jas pastebėjo Paryžiaus „Lido“ direktorius. Jis pasamdė jas garsiajai „Varieté" programai Eliziejaus laukuose – ir jų tarptautinė karjera įsibėgėjo. Galiausiai abi seserys pasitraukė iš šou verslo ir apsigyveno Grinvalde, pietinėje Miuncheno dalyje.

