Mirė garsiosios dvynės: moterų gyvybės užgeso tą pačią dieną

Moterų gyvybės užgeso tą pačią dieną, skelbė bluewin.ch.
Garsiosios dvynės
Alice ir Ellen Kessler gimė 1936 metais Vokietijoje. Vėliau jos išgarsėjo kaip aktorės, šokėjos ir pramogų pasaulio žvaigždės.
Alice ir Ellen Kessler buvo tarp sėkmingiausių Vokietijos pramogų pasaulio žvaigždžių. Identiškos dvynės daugiau kaip 60 metų pasirodė scenoje kartu su tokiomis garsenybėmis kaip Frankas Sinatra, Fredas Astaire’as ir Harry Belafonte. Seserys ypač buvo šlovinamos JAV, Prancūzijoje ir Italijoje. Sulaukusios 80-ies jos vis dar pasirodydavo Udo Jürgenso miuzikle „Ich war noch niemals in New York“.
Šokti jos pradėjo dar būdamos mažos mergaitės, o treniravo jas tėvas. Netrukus jos prisijungė prie Leipcigo operos vaikų baleto ir buvo priimtos į šokių mokyklą.
1952 m., būdamos 16 metų, jos pabėgo į Vakarus ir atvyko į Diuseldorfą. Norėdamos būti nepriklausomos ir finansiškai savarankiškos.
Ten, 1955 m., jas pastebėjo Paryžiaus „Lido“ direktorius. Jis pasamdė jas garsiajai „Varieté" programai Eliziejaus laukuose – ir jų tarptautinė karjera įsibėgėjo. Galiausiai abi seserys pasitraukė iš šou verslo ir apsigyveno Grinvalde, pietinėje Miuncheno dalyje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!